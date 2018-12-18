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В Беларуси хотят ужесточить ответственность за измену родине

19.12.2018 17:58 — Разное | UDF  
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Лжепредпринимательство, конфискация имущества, измена государству: ряд статей в Уголовном кодексе Беларуси будут добавлены, исключены или пересмотрены.

Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», это следует из выступления члена Постоянной комиссии по национальной безопасности Василия Чекана на заседании Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

В среду, 19 декабря, Чекан представил парламентариям предлагаемые поправки в Уголовный кодекс.

Так, статью 234 «Лжепредпринимательство» из Уголовного кодекса предлагается исключить, сообщил В. Чекан. В новой редакции уголовная ответственность предусматривается только за предпринимательскую деятельность без лицензии, если таковая требуется.

Из Уголовного кодекса будет также исключена общая конфискация имущества, при этом конфискация доходов от преступной деятельности останется. Одновременно будет сокращена сфера применения наказания в виде лишения свободы по экономическим преступлениями. За скобками уголовной ответственности останутся деяния, не связанные с реальным ущербом.

Вместе с тем в УК появится статья, предусматривающая ответственность за пропаганду самоубийства, которой раньше в кодексе не было. Максимальная ответственность по ней — ограничение свободы до 2 лет. Если же такая пропаганда привела к суициду, предусматривается наказание до 5 лет.

Кроме того, проектом закона предусмотрено ужесточение уголовной ответственности военных и госслужащих за измену государству — от 10 до 20 лет лишения свободы вместо нынешних от 7 до 15 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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От 10 до 20 лет лишения свободы вместо нынешних от 7 до 15 лет.
 
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