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Житель Полоцка шантажировал женщин интимным видео
Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОНа в задержали 44-летнего жителя райцентра, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Правоохранители установили, что мужчина на протяжении двух лет знакомился с женщинами в Интернете, после приглашал к себе домой, где без их ведома снимал видео интимных отношений. После требовал с потерпевших деньги и ценности, угрожая распространением видео.
В отношении подозреваемого возбуждено 10 уголовных дел за вымогательство, и 3 по факту мошенничества.
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Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОНа в задержали 44-летнего жителя райцентра.
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