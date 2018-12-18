Житель Полоцка шантажировал женщин интимным видео

Правоохранители установили, что мужчина на протяжении двух лет знакомился с женщинами в Интернете, после приглашал к себе домой, где без их ведома снимал видео интимных отношений. После требовал с потерпевших деньги и ценности, угрожая распространением видео.В отношении подозреваемого возбуждено 10 уголовных дел за вымогательство, и 3 по факту мошенничества.