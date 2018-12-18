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Житель Полоцка шантажировал женщин интимным видео

19.12.2018 17:56 — Разное | UDF  
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Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОНа в задержали 44-летнего жителя райцентра, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.


Правоохранители установили, что мужчина на протяжении двух лет знакомился с женщинами в Интернете, после приглашал к себе домой, где без их ведома снимал видео интимных отношений. После требовал с потерпевших деньги и ценности, угрожая распространением видео.

В отношении подозреваемого возбуждено 10 уголовных дел за вымогательство, и 3 по факту мошенничества.

 
 
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Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОНа в задержали 44-летнего жителя райцентра.
 
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