Россельхознадзор с 20 декабря запрещает поставки продукции с двух предприятий Беларуси.

Как сообщает служба, это относится к агрокомбинату "Приднепровский", в яйцах которого повторно выявлены кокцидиостатики, и мясокомбинату "Поставский" (нарушение ветеринарных требований).

Россельхознадзор отмечает, что нарушения при поставках продукции животноводства из Беларуси за последнее время приняли системный характер.

Служба также вынуждена ввести режим усиленного лабораторного контроля продукции 11 белорусских предприятий. Если нарушения продолжатся, то они также будут лишены права на поставки своей продукции в РФ.