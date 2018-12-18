Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии

США приступают к полному выводу войск из Сирии, соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне.

Ранее в среду Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.