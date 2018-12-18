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Новый вид червя назвали в честь Дональда Трампа

19.12.2018 17:46 — Разное | Интерфакс  
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Британская компания EnviroBuild назвала найденный вид червя именем президента США Дональда Трампа, сообщает в среду американский телеканал CNN.

"После того, как мы увидели сходство ранее неизвестного существа и лидера (США - ИФ), мы не могли устоять перед тем, чтобы купить права на такое его наименование", - сказал один из основателей компании Айден Белл.

Новый вид червя назвали в честь Дональда Трампа

"Поскольку donaldtrumpi - земноводное, он особенно чувствителен к климатическим изменениям и находится под угрозой вымирания"", - подчеркнул Белл.

CNN отмечает, что Трамп известен своим скептическим настроем к изменениям климата.

Новый вид земноводного червя проводит большую часть времени под землей, утратив конечности в результате эволюции 60 млн лет назад, отмечает телеканал.

Компания EnviroBuild выиграла аукцион и заплатила $25 тыс. за то, чтобы дать имя открытому виду червя.

 
 
Ссылка на источник 24
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Британская компания EnviroBuild назвала найденный вид червя именем президента США Дональда Трампа, сообщает в среду американский телеканал CNN. "После того, как мы...
 
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