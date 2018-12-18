Депутат Марзалюк: Всякий, кто отрицает существование белорусской нации, должен в других местах объяснять свои взгляды

"Наша Нива" . Свои заявления Марзалюк сделал в ходе открытого диалога «Становление и развитие белорусской государственности», организованного БРСМ в Национальной библиотеке. Марзалюк на вопросы студентов отвечал то по-русски, то по-белорусски, добавив, что владеет еще и немецким, пишет





«То, что мы выводим свою историю от Полоцка, некоторым кажется нелепым, но [выводить] от Новгорода — не приходится», — риторически констатировал историк.





«Нация — это продукт эпохи просвещения. Первая фаза раннего национального строительства начинается в эпоху ренессанса, но расцвет — это конец XVIII — XIX век, в этом плане мы не недозревшие, не перезревшие — мы нормальные», — продолжил он.





«Многие не понимают, что белорусский национальный проект — фантастически успешный. Мы долго запрягаем, но быстро едем.





Вацлав Ластовский в 1917 году впервые озвучил мысль, что Беларусь может стать независимой. Ни в одной из более ранних программ национально-освободительного движения не поднимался вопрос о независимости страны. И за сто лет пройти путь от этнографической общности, у которой не было никакой формы государственности, к модерновой нации, независимому государству со всеми атрибутами…





Белорусы — не менее нормальные, чем ирландцы, но не все ирландцы имеют государственность.







