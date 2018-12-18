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Депутат Марзалюк: Всякий, кто отрицает существование белорусской нации, должен в других местах объяснять свои взгляды
Депутат Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк рассказал о работе над первым томом «Истории белорусской государственности». Эта книга станет идеологическим базисом для изучения истории в школах и университетах.
Свои заявления Марзалюк сделал в ходе открытого диалога «Становление и развитие белорусской государственности», организованного БРСМ в Национальной библиотеке. Марзалюк на вопросы студентов отвечал то по-русски, то по-белорусски, добавив, что владеет еще и немецким, пишет
«То, что мы выводим свою историю от Полоцка, некоторым кажется нелепым, но [выводить] от Новгорода — не приходится», — риторически констатировал историк.
«Нация — это продукт эпохи просвещения. Первая фаза раннего национального строительства начинается в эпоху ренессанса, но расцвет — это конец XVIII — XIX век, в этом плане мы не недозревшие, не перезревшие — мы нормальные», — продолжил он.
«Многие не понимают, что белорусский национальный проект — фантастически успешный. Мы долго запрягаем, но быстро едем.
Вацлав Ластовский в 1917 году впервые озвучил мысль, что Беларусь может стать независимой. Ни в одной из более ранних программ национально-освободительного движения не поднимался вопрос о независимости страны. И за сто лет пройти путь от этнографической общности, у которой не было никакой формы государственности, к модерновой нации, независимому государству со всеми атрибутами…
Белорусы — не менее нормальные, чем ирландцы, но не все ирландцы имеют государственность.
Как бы там ни было, но, как говорил Олег Латышонок, когда родилась его бабушка, был Северо-Западный край и всеми правил Николай II — а когда умирала, мы во второй раз избирали президента.
Это было колоссально важное столетие со всеми потерями и достижениями. Мне надоела эта конфронтация и окопная стрельба — у одних только БНР, у других…
Это неправильно, у всего одни корни — белорусское национально-освободительное движение, журнал «Гоман», нашенивский период, Белорусская социалистическая громада, кульминация и вершина — Всебелорусский съезд в 1917 году, который состоялся здесь, в Минске. Скоро эту позицию начнут критиковать со всех сторон, некоторые будут называть это националистическим шабашем…
Повторю метафору моего любимого Михася Стрельцова, что мы как трава — нас косят, а мы есть. В этом наша «неўміручасць», белорусская нация есть. Если до сих пор не съели, то уже не съедят», — сыпал афоризмами Марзалюк.
«Вы, вижу, надели вышиванки, но вы «мусіце надзець мову сэрца яшчэ і на свае вусны [обязаны вложить язык сердца еще и в свои уста]», — обратился он по-белорусски к активистам БРСМ.
«Я хочу напомнить пример евреев. Иврит, на котором разговаривают в Израиле, — на нем никто не говорил, это был язык богослужений. Кто его знал, кто понимал? У нас ситуация лучше, чем та. Да, не каждый может разговаривать [по-белорусски] хорошо и красиво, но все понимают. И не надо здесь холодной войны, Беларусь одна — она может быть разной по политическим взглядам. Если сравнить с символами веры, то символы нашей нации — это история, уважение к нации, уважение к своему государству.
Всякий, кто отрицает факт существования белорусской нации и культуры, — он вне конституционного периметра, он должен объяснять в других местах, почему [у него такие взгляды]».
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Депутат Марзалюк: Всякий, кто отрицает существование белорусской нации, должен в других местах объяснять свои взгляды
Депутат Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк рассказал о работе над первым томом «Истории белорусской государственности». Эта книга станет...
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