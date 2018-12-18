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Экс-главу львовского отделения "Правого сектора"* нашли с перерезанным горлом

19.12.2018 18:41 — Разное | Партизан  
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В Украине расследуют загадочную смерть бывшего лидера националистической организации "Правый сектор"* Игоря Коцюрубы. Его обнаружили с перерезанным горлом в городе Червоноград. Пострадавший скончался в реанимации, пишет Zaxid.net. Ранее он руководил филиалом "Правого сектора"* во Львовской области.

В Украине расследуют загадочную смерть бывшего лидера националистической организации "Правый сектор"* Игоря Коцюрубы. Его обнаружили с перерезанным горлом в городе Червоноград. Пострадавший скончался в реанимации, пишет Zaxid.net.

Ранее он руководил филиалом "Правого сектора"* во Львовской области. На возможное убийство 53-летнего политического активиста отреагировали в парламенте. 

"Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные - жестко наказаны", - написала в Facebook председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. 

Между тем полиция склоняется к версии о самоубийстве, основываясь на телефонном звонке очевидца. 16 декабря в 13:10 он позвонил в экстренную службу "102" и сообщил, что "человек пытается совершить суицид". 

Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте полиции Львовской области. Однако близкие друзья активиста предполагают, что речь идет об убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (убийство).


Львовский хирург, бывший член Студенческого братства (в котором также состоял Коцюруба) Андрей Киштяк опроверг распространенную ранее версию об инфаркте миокарда. Он сообщил, что активист попал в больницу с двумя резаными ранами шеи и умер от потери крови, пишет "Цензор.net". 

О преступлении также сообщила Елена Терещук, активистка общественной организации "Антикоррупционная платформа". Она пояснила, что получила информацию об убийстве от сотрудника правоохранительных органов и одного из членов организации "Развитие общества". 

Игорь Коцюруба был активным участником Студенческого братства Львовщины конца 1980-х годов, участвовал в первой Студенческой революции на граните (1990 год), во время которой был жестоко избит омоновцами, как отмечала Ольга Богомолец. Во время "оранжевой революции" 2004 года Игорь Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане, а спустя девять лет он стал активным участником Революции достоинства. Весной 2014 года Коцюруба руководил "Правым сектором"* во Львовской области. 

До 2015-го он также возглавлял общественное формирование по охране правопорядка во Львове "Афганская сотня". Кроме того, Коцюруба был председателем Украинской ветеранской организации и членом Народного совета Украины. Политические противники и критики националистов считали Коцюрубу русофобом. "Я давно мечтаю устроить Варфоломеевскую ночь во Львове для русских!" - заявил он в сентябре 1993 года на митинге под окнами украинского парламента. 

Однако для этого, по мнению Коцюрубы, еще было недостаточно сил. На тот момент Игорь Коцюруба был членом Социал-национальной партии Украины (СНПУ), которая возникла в октябре 1991 года путем слияния различных радикальных групп, в том числе "афганцев" и львовских студентов-националистов Олега Тягнибока, писал "Телескоп" со ссылкой на книгу "Феномен "Азова", посвященную украинским националистам и представленную на прошлогодней конференции Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.



 
 
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В Украине расследуют загадочную смерть бывшего лидера националистической организации "Правый сектор"* Игоря Коцюрубы. Его обнаружили с перерезанным горлом в...
 
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