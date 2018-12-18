Работа за границей: как трудовая миграция меняет мир

Строители, банкиры, музыканты, таксисты: мировая армия трудовых мигрантов расширяется и уже превысила 164 млн человек — это больше населения России. Из них две трети уехали в богатые страны, и теперь там каждый пятый работник — иностранец.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Занятость среди мигрантов растет одновременно с безработицей и недовольством среди местного населения. В ответ власти ужесточают миграционную политику. С другой стороны, технологическая революция сокращает потребность в рабочей силе.

В результате в передовых экономиках темпы притока трудовых мигрантов постепенно замедляются, и пальму первенства перехватывают страны со средним доходом, показало свежее исследование Всемирной организации труда. В эту группу, помимо Китая и Бразилии, входят Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.

Куда едут

Большинство пока предпочитает развитый Запад: половину всей иностранной рабочей силы в мире делят поровну Северная Америка и Европа.

Иностранных предпринимателей привлекают бизнес-климат, финансы и научная база — спросите южноафриканца Илона Маска. Работников манят и высокие зарплаты, и шансы на трудоустройство, и карьерные возможности.

А местные работодатели, со своей стороны, ищут таланты и могут позволить себе потратиться. Например, Банк Англии (британский центробанк) возглавляет канадец Марк Карни, а балетную труппу Государственного балета Берлина (Staatsballett Berlin) — испанец Начо Дуато, до этого работавший в России в Михайловском театре.





На развитые богатые страны приходится 68% всей трудовой миграции. Отчасти это объясняется их привлекательностью для работников из бедных стран. Отчасти — постепенной либерализацией рынка труда и открытием границ, прежде всего в Евросоюзе, где почти полмиллиарда человек вольны перемещаться между 28 странами блока и активно этим пользуются.

И если в рабочей силе развитых стран мигранты составляют 18,5%, то в целом на планете лишь каждый двадцатый, или менее 5%, из 3,5 млрд работников приехал из-за границы.

Мигранты и беженцы

В мире больше четверти миллиарда мигрантов, из которых лишь около 7% — беженцы, а львиная доля — почти 60% — трудовые мигранты, то есть люди трудоспособного возраста, которые приехали за границу и уже трудятся либо ищут работу.

За четыре года со времени предыдущего исследования число трудовых мигрантов в мире выросло почти на 10%.

Польза или вред?

Почти 90% трудовых мигрантов — люди в возрасте от 25 до 64 лет.

«Из этого следует, что некоторые страны теряют самую продуктивную часть работоспособного населения. И это может оказать неблагоприятное воздействие на их экономику», — предупреждает Всемирная организация труда.

С другой стороны, мигранты часто переводят заработанные деньги на родину, чем помогают бедным странам справиться с хронической нехваткой денег на социальную поддержку и недостатком валюты для закупки еды, топлива и других критически важных импортных товаров.





Для стран, принимающих мигрантов, на одной чаше весов — экономическая выгода от притока усердных, работоспособных, умных и талантливых. На другой — постепенный рост недовольства местного населения засильем иностранцев.

Коренные жители развитых стран возмущаются чаще всего, и беглый взгляд на статистику показывает почему.

В странах с высокими доходами на мигрантов приходится 18,5% рабочей силы, тогда как в других группах их доля колеблется в пределах 1,4%-2,2%.

При этом у мигрантов больше шансов получить работу: более 70% приехавших экономически активны, тогда как среди коренного населения этот показатель ниже 60%.

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