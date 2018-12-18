Президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства России и Беларуси. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановление высшего государственного совета Союзного государства», – говорится в документе.

Как ранее отметил представитель белорусского Генштаба Артем Буторин, военная доктрина Союзного государства призвана отображать взгляд двух стран на обеспечение безопасности всего Союзного государства.

«МИР 24» напоминает, что военная доктрина Союзного государства была принята в 2001 году. В 2014-м Москва приняла новую редакцию.