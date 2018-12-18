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Илон Маск запустил первый подземный тоннель системы Loop - «метро» для электромобилей

19.12.2018 20:49 — Разное | Tut.by  
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Илон Маск терпеть не может автомобильные пробки, поэтому еще пару лет назад бизнесмен заявил о новом проекте по строительству в Лос-Анджелесе сети подземных тоннелей для электрокаров. Специально для его реализации была создана отдельная компания The Boring Company.


В минувший вторник в Хоторне, одном из пригородов Лос-Анджелеса, Маск открыл первый участок скоростного тоннеля системы Loop. Он является экспериментальным — длина составляет всего 1,83 км, диаметр тоннеля, проложенного на глубине от 7 до 13 м, равен 3,7 м. Согласно изначальной концепции, электромобили должны перемещаться по тоннелям на открытых автономных платформах, но пока, похоже, такие «тележки» попросту не готовы — на экспериментальном участке используется более простая схема с дополнительными направляющими роликами, закрепленными спереди по бокам машины для удержания ее на траектории.


В экспериментальном заезде участвовал кроссовер Model X, скорость передвижения по тоннелю ограничили на уровне 75 км/ч. Впоследствии транспортная сеть Loop, которую Маск намерен проложить в Лос-Анджелесе и других крупных мегаполисах США, должна будет способна поддерживать скорость до 240 км/ч. При этом к передвижению в тоннелях будут допускаться не только Tesla, но и электромобили других производителей, которые при этом должны располагать системой автономного вождения.

Для перевозки пассажиров и велосипедистов The Boring Company собирается использовать специальные беспилотные электробусы, о которых Маск в своем Twitter рассказал еще весной.

 
 
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В минувший вторник глава The Boring Company в Хоторне, одном из пригородов Лос-Анджелеса, открыл первый и пока экспериментальный участок скоростного тоннеля системы Loop.
 
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