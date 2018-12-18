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Новости экономики за 19.12.2018

19.12.2018 20:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какие права получат продавцы подарочных сертификатов, где уже работает сеть 5G, сколько в среднем стоит проживание в столичных гостиницах в праздничные дни? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ

Промышленное производство в Беларуси в 2018 году растет на 6 %. Его объем в текущих ценах уже превысил 100 миллиардов рублей.

Новости экономики за 19.12.2018

Среди лидеров роста практически все отрасли обрабатывающей промышленности. Наибольший прирост в производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и машиностроении. Также заметно прибавляет производство различной фармацевтики и химических препаратов.

В Беларуси планируют упорядочить использование подарочных сертификатов

Сколько будет стоить снять номер в Минске на Новый год?

В Минске появились первые экспериментальные зоны с 5G-покрытием
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Какие права получат продавцы подарочных сертификатов, где уже работает сеть 5G, сколько в среднем стоит проживание в столичных гостиницах в...
 
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Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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