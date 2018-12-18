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В Беларуси планируют упорядочить использование подарочных сертификатов
Новости Беларуси. На рассмотрение в правительство поступило положение о реализации товаров и услуг по подарочным сертификатам. В проекте документа четко прописаны многие моменты, которые нередко вызывают споры и приводят к конфликтным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, по истечении срока, указанного в сертификате, продавец получит право отказать в передаче товара и не должен возвращать деньги. Не будут возвращаться деньги в случае утери, кражи или порчи сертификата, не позволяющей его идентифицировать. Также в подобном случае он не подлежит восстановлению или обмену на новый.
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Новости Беларуси. На рассмотрение в правительство поступило положение о реализации товаров и услуг по подарочным сертификатам. В проекте документа четко...
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