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Сколько будет стоить снять номер в Минске на Новый год?

19.12.2018 20:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Горячая пора наступает для минских гостиниц. Последнюю неделю декабря заполняемость поднимается до 85 %, а некоторые даже забронированы на все 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая высокая загрузка ожидается с 29 декабря по 2 января. Традиционно в основном на новогодние праздники в Минск приезжают туристы из России, Украины, Казахстана, стран Балтии, Италии, Германии и Польши. Они могут разместиться в 51 гостинице разного уровня. Средняя стоимость номера примерно 44 доллара.

Больше новостей экономики за 19 декабря здесь.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Горячая пора наступает для минских гостиниц. Последнюю неделю декабря заполняемость поднимается до 85 %, а некоторые даже забронированы на все 100 %,...
 
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