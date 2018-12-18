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В Минске появились первые экспериментальные зоны с 5G-покрытием
Новости Беларуси. Пилотный проект включает в себя три базовые станции в центральных районах столицы. Главная задача опытных зон – исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможности новой технологии будут полезны для промышленного интернета, беспилотного транспорта, видеоаналитики и ряда других проектов. Кроме того, сеть пятого поколения обеспечит базу для развития индустриального интернета вещей и станет фундаментом развития программы цифровой экономики.
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Новости Беларуси. Пилотный проект включает в себя три базовые станции в центральных районах столицы. Главная задача опытных зон – исследование рынка...
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