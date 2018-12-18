|
Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»
Новости Беларуси. Уже 25 декабря христиане, которые следуют григорианскому календарю, встретят Рождество. Во всем мире этот праздник отметят более миллиарда католиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для верующих это начало отсчета земной жизни Бога, пришедшего в мир, чтобы спасти человечество. Это день надежды и символ избавления от грехов. Сегодня у нас в гостях глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.
«Нужны подарки, нужно это все, но чтобы это не затмило самой сути этого праздника»
Сергей Прохоров, СТВ:
Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской епархии:
Адвент – это время ожидания, но радостного ожидания. Радостного ожидания празднования торжества Рождества Христова.
Сергей Прохоров:
Тадеуш Кондрусевич:
Я недавно за границей был, и на одном храме прочитал очень хорошие слова, мне очень понравились: «Уже супермаркеты подготовились к Рождеству, а ты, человек, подготовился или нет?»
Нужны подарки, нужно это все, но чтобы это не затмило самой сути этого праздника. Это очень и очень важно, и на это мы тоже старались обращать внимание.
Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока еще вопрос не решен до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»
Сергей Прохоров:
Тадеуш Кондрусевич:
Несколько раз приходилось идти, и мы затрагивали этот вопрос. Он даже сказал: «Меня Президент приглашал». Надеюсь. Пока еще вопрос не решен до конца, но видно, что хотел бы очень приехать.
Сергей Прохоров:
Тадеуш Кондрусевич:
«Семья находится в кризисе»
Сергей Прохоров:
Тадеуш Кондрусевич:
Видим, к чему это все приводит: у нас половина семей разведенных в Беларуси. Это трагедия не только бывших мужей и жен, но и детей, которые при живых родителях остаются как бы сиротами. И кто их воспитывает, улица? Потом спрашивают: ну почему такой вырос?
Мы ставим прежде всего на воспитание, на христианское воспитание. Поэтому такое большое внимание и вообще в церкви вселенской, и у нас в Беларуси уделяем молодежи. Потому что молодежь – это будущее. Этот вот завершающийся год пастырский был посвящен именно молодежи как надежде церкви и общества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»
Новости Беларуси. Уже 25 декабря христиане, которые следуют григорианскому календарю, встретят Рождество. Во всем мире этот праздник отметят более миллиарда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)