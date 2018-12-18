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Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»

19.12.2018 19:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уже 25 декабря христиане, которые следуют григорианскому календарю, встретят Рождество. Во всем мире этот праздник отметят более миллиарда католиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для верующих это начало отсчета земной жизни Бога, пришедшего в мир, чтобы спасти человечество. Это день надежды и символ избавления от грехов. Сегодня у нас в гостях глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

«Нужны подарки, нужно это все, но чтобы это не затмило самой сути этого праздника»

Сергей Прохоров, СТВ:
Уже совсем скоро католики со всего мира будут праздновать Рождество. С каким настроением вы готовитесь встретить этот светлый праздник?

Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской епархии:
Мы завершаем период подготовки, Адвент. Он прошел, как мне кажется, в церковном духе, в духе обращения человека. Потому что самое главное – это подготовка души человека. Понятно, важны подарки, важна программа, куда пойдем в гости, кого к себе пригласим, может, куда-то поедем и тому подобное. Но самое главное – это духовная подготовка человека, и мы старались организовать во всей епархии и во всей Беларуси в каждом приходе духовные упражнения, таинство покаяния, специальные богослужения.

Адвент – это время ожидания, но радостного ожидания. Радостного ожидания празднования торжества Рождества Христова.

Сергей Прохоров:
Вы упомянули подарки к Рождеству. Многие магазины устраивают распродажи и акции, подталкивая людей покупать еще больше. Мне кажется, что таким образом Рождество превращается в некий маркетинговый ход. Вот и Папа Римский по-моему сегодня заявил, что не нужно превращать этот праздник в некое фешенебельное событие. Как вы к этому относитесь?

Тадеуш Кондрусевич:
Вы совершенно правильно заметили. Все больше и больше подготовка к празднику и сам праздник становятся каким-то таким меркантильным событием. Уже задолго до Адвента, до времени подготовки, в магазинах идет рождественская распродажа.

Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»

Я недавно за границей был, и на одном храме прочитал очень хорошие слова, мне очень понравились: «Уже супермаркеты подготовились к Рождеству, а ты, человек, подготовился или нет?»

Нужны подарки, нужно это все, но чтобы это не затмило самой сути этого праздника. Это очень и очень важно, и на это мы тоже старались обращать внимание.

Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока еще вопрос не решен до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»

Сергей Прохоров:
В прессе достаточно часто поднимается вопрос визита Папы Римского в нашу страну. Вы в октябре были в Ватикане, общались с понтификом. Скажите, что он говорит по этому поводу? Как он относится к визиту в нашу страну, планирует ли на самом деле?

Тадеуш Кондрусевич:
В этом году мне много раз довелось встречаться с Папой. Весь октябрь провел в Риме, потому что было очередное заседание Синода епископов. И так получилось, что меня поселили в тот же дом, где живет Папа, поэтому мы встречались даже во время обеда, во время ужина. Он очень простой. Приходит, говорит: «Ну, какие тут фрукты есть, возьму вот это, возьму вот это». Приходилось даже идти вместе – он пешком всегда идет из дома святой Марфы в зал Синода.

Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»

Несколько раз приходилось идти, и мы затрагивали этот вопрос. Он даже сказал: «Меня Президент приглашал». Надеюсь. Пока еще вопрос не решен до конца, но видно, что хотел бы очень приехать.

Сергей Прохоров:
Но пока какая-то конкретная работа по подготовке этого визита не ведется?

Тадеуш Кондрусевич:
Знаете, может быть там, где-то в каких-то высших эшелонах власти, я думаю, что об этом думают.

«Семья находится в кризисе»

Сергей Прохоров:
Институт семьи и традиционных ценностей в современное время все чаще подвергается нападкам и ставится под сомнение. Скажите, как противостоять таким негативным тенденциям и что в этом плане может сделать церковь?

Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»

Тадеуш Кондрусевич:
Семья находится в кризисе. А семья, согласно учению католической церкви, это основа, это фундамент каждого общества. В первую очередь надо воспитывать молодых людей к принятию на себя обязанностей отца, матери. Призвание к семейной жизни – это тоже призвание. Очень часто люди легкомысленно к этому относятся: а, там поживем, посмотрим, как будет.

Видим, к чему это все приводит: у нас половина семей разведенных в Беларуси. Это трагедия не только бывших мужей и жен, но и детей, которые при живых родителях остаются как бы сиротами. И кто их воспитывает, улица? Потом спрашивают: ну почему такой вырос?

Мы ставим прежде всего на воспитание, на христианское воспитание. Поэтому такое большое внимание и вообще в церкви вселенской, и у нас в Беларуси уделяем молодежи. Потому что молодежь – это будущее. Этот вот завершающийся год пастырский был посвящен именно молодежи как надежде церкви и общества.
 
 
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Новости Беларуси. Уже 25 декабря христиане, которые следуют григорианскому календарю, встретят Рождество. Во всем мире этот праздник отметят более миллиарда...
 
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