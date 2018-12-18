Где в Беларуси будет самый дорогой «Оливье»

Накануне новогодних праздников решили выяснить, в каком регионе страны традиционный «Оливье» будет самым дорогим и самым дешевым.





Расчеты подготовлены на основе средних цен за ноябрь 2018-го. Не исключено, что закупка основных ингредиентов для салата в конце декабря обойдется несколько дороже. Цены указаны за килограмм, десяток (яйцо) и литр (в случае с майонезом).





В среднем по стране набор продуктов для «Оливье» обойдется в 23 рубля 23 копейки. В декабре прошлого года эта сумма составляла 21 рубль 62 копейки. За год из всего списка немного подешевел только лук, все остальные продукты прибавили в цене.









Жители Брестской области в среднем потратят на этот набор 22,98 рубля.





Витебская область — 22,69





Гродненская область — 22,72

Гомельская область — 22,71

Минская область — 24,57

Минск — 23,16

Могилевская область — 23,54 рубля.

Таким образом, самым дорогим «Оливье» рискует стать в Минской области, где компоненты салата стоят на 38 копеек дороже, чем в столице. Самым бюджетным угощение будет в Витебской области, где набор продуктов для его изготовления обойдется на 54 копейки дешевле, чем в среднем по стране. А экономия по сравнению с Минской областью здесь составит 1,88 руб.







