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Где в Беларуси будет самый дорогой «Оливье»
Накануне новогодних праздников решили выяснить, в каком регионе страны традиционный «Оливье» будет самым дорогим и самым дешевым.
Расчеты подготовлены на основе средних цен за ноябрь 2018-го. Не исключено, что закупка основных ингредиентов для салата в конце декабря обойдется несколько дороже. Цены указаны за килограмм, десяток (яйцо) и литр (в случае с майонезом).
В среднем по стране набор продуктов для «Оливье» обойдется в 23 рубля 23 копейки. В декабре прошлого года эта сумма составляла 21 рубль 62 копейки. За год из всего списка немного подешевел только лук, все остальные продукты прибавили в цене.
Жители Брестской области в среднем потратят на этот набор 22,98 рубля.
Витебская область — 22,69
Гродненская область — 22,72
Гомельская область — 22,71
Минская область — 24,57
Минск — 23,16
Могилевская область — 23,54 рубля.
Таким образом, самым дорогим «Оливье» рискует стать в Минской области, где компоненты салата стоят на 38 копеек дороже, чем в столице. Самым бюджетным угощение будет в Витебской области, где набор продуктов для его изготовления обойдется на 54 копейки дешевле, чем в среднем по стране. А экономия по сравнению с Минской областью здесь составит 1,88 руб.
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«Салідарнасць» изучила предновогоднюю статистику цен на ингредиенты традиционного салата.
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