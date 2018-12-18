Дояркам в Ганцевичском районе завели дневники, ставят оценки и штрафуют

Оценки работницы фермы получают за качество надоенного молока. Вот что они рассказали во время утренней дойки.

«Если, например, «четверка», то 10% снимается, «тройка» – минус 15% от зарплаты. Чтобы заработка менее выплачивать, такое придумал, – говорит доярка Кристина Стракович. – Мы знаем свою работу, все у нас нормально, все чисто. А он все что-то требует, не знаю, почему это так».





Марина Ракович, доярка хозяйства «Дубняки», не согласна, что качество молока полностью зависит от их работы. Некоторые нарушения на ферме она даже сфотографировала на свой телефон:





«Он сказал (директор ОАО «Дубняки» В. Григорян. – прим. МП), что в первую очередь все зависит от доярки. Но я не согласна, потому что приходит корова, и не знаешь, с какой стороны к ней подойти. С нее течет. Дойка не работает. Трасса грязная».









Съемочная группа пыталась поговорить с директором «Дубняков», чтобы он объяснил свой замысел. Но Владимир Григорян сразу уехал с фермы. Зато Людмила Варган, главный зоотехник предприятия, винит во всем доярок, что решились рассказать про директорские оценки:





«Вот видите, та, которая вам позвонила, вы были у нее в доме, она уже в семь дома. А та доярка, которая доит на новом оборудовании, до восьми здесь. В чем разница? Как ты сумела подоить за два часа, а люди другие доят три?»





После того, как съемочная группа уехала с фермы в деревне Куково, дояркам, обратившихся к нам за помощью, начали угрожать увольнением и тем, что отберут детей. Женщины – в стрессе, но и замалчивать ситуации на ферме они больше не хотят. Будем следить за развитием событий.