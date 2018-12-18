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Дояркам в Ганцевичском районе завели дневники, ставят оценки и штрафуют

19.12.2018 20:37 — Разное | Партизан  
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В деревне Куково Ганцевичского района по приказу Владимира Григоряна, директора предприятия «Дубняки», дояркам начали выставлять оценки за работу, сообщает Белсат.

Оценки работницы фермы получают за качество надоенного молока. Вот что они рассказали во время утренней дойки.

«Если, например, «четверка», то 10% снимается, «тройка» – минус 15% от зарплаты. Чтобы заработка менее выплачивать, такое придумал, – говорит доярка Кристина Стракович. – Мы знаем свою работу, все у нас нормально, все чисто. А он все что-то требует, не знаю, почему это так».

Марина Ракович, доярка хозяйства «Дубняки», не согласна, что качество молока полностью зависит от их работы. Некоторые нарушения на ферме она даже сфотографировала на свой телефон:

«Он сказал (директор ОАО «Дубняки» В. Григорян. – прим. МП), что в первую очередь все зависит от доярки. Но я не согласна, потому что приходит корова, и не знаешь, с какой стороны к ней подойти. С нее течет. Дойка не работает. Трасса грязная».


Съемочная группа пыталась поговорить с директором «Дубняков», чтобы он объяснил свой замысел. Но Владимир Григорян сразу уехал с фермы. Зато Людмила Варган, главный зоотехник предприятия, винит во всем доярок, что решились рассказать про директорские оценки:

«Вот видите, та, которая вам позвонила, вы были у нее в доме, она уже в семь дома. А та доярка, которая доит на новом оборудовании, до восьми здесь. В чем разница? Как ты сумела подоить за два часа, а люди другие доят три?»

После того, как съемочная группа уехала с фермы в деревне Куково, дояркам, обратившихся к нам за помощью, начали угрожать увольнением и тем, что отберут детей. Женщины – в стрессе, но и замалчивать ситуации на ферме они больше не хотят. Будем следить за развитием событий.

 
 
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В деревне Куково Ганцевичского района по приказу Владимира Григоряна, директора предприятия «Дубняки», дояркам начали выставлять оценки за работу,...
 
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