Праздник в ноябре: митрополит Кондрусевич заявил о дисбалансе в обществе









Krynica.info . Это, по его словам, вызывает определенный дисбаланс. Об этом 19 декабря на пресс-конференции заявил председатель Конференции католических епископов Беларуси Тадеуш Кондрусевич, сообщает корреспондент. Это, по его словам, вызывает определенный дисбаланс.





Митрополит напомнил, что 1 ноября в Церкви отмечается праздник всех святых, а 2 ноября – поминовение всех усопших верных. «Мы просили первого. Это мировая практика. Я даже не могу просить второго, так как в календаре Католической Церкви это не праздник, а поминовение, а праздник — первого», — отметил он.





По его мнению, следовало бы и Церкви, и обществу выбрать какую-то одну дату. При этом архиепископ напомнил, что молитвы за умерших начинают происходить уже вечером 1 ноября.





Также митрополит не исключил того, что Церковь будет и впредь просить сделать выходным 1 ноября.