ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский завод: В октябре я получила 0 рублей, в ноябре — 90 рублей

19.12.2018 20:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Цифра дня: на какие зарплаты выживают работники минского предприятия.

Минский завод: В октябре я получила 0 рублей, в ноябре — 90 рублей
О ситуации пишет FINANCE.TUT.BY.

94 рубля получил один из сотрудников Минского завода отопительного оборудования за месяц работы. Цеха предприятия не функционируют уже несколько месяцев, однако инженерно-технические работники выполняют свои обязанности. Руководство объясняет, что задолженность постепенно погашается, а профсоюз надеется, что 15 января завод возобновит свою деятельность.

– Никого не интересуют люди, которые работают и выживают без зарплаты с сентября месяца в полностью неотапливаемом помещении, — не скрывает эмоций один из работников завода.


Сотрудникам не выплачивают до конца зарплату уже три месяца.

В начале ноября экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве Минского завода отопительного оборудования. Задолженность завода перед банком составляет 26,5 миллиона рублей. Признают ли его банкротом, станет известно в марте. Пока цеха не работают, однако инженерно-технические работники продолжают выходить на работу.

— На данный момент рабочие находятся в простое. Но то, что не работает цех, не значит, что не функционирует остальное предприятие. Бухгалтерия, финансы, маркетинг, кадры, механики, энергетики — эти люди приходят. У бухгалтерии куча отчетности, сейчас идут годовые балансы, инвентаризация. У нас с 8.00 до 16.30 рабочий день, — поясняют работники.


Проблемы с зарплатой начались еще в сентябре.

– В сентябре у меня 600 рублей начислено, из них я получила 350. В октябре я получила 0 рублей, в ноябре — 90 рублей, — рассказывает сотрудница. Из-за тяжелого положения специалисты уходят на другие должности и не верят, что ситуация на предприятии восстановится в следующем году.

– Мы просим только, чтобы нам заплатили наши заработанные деньги и конкретно сказали, что «вы не нужны». А не врали, — жалуются работники.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цифра дня: на какие зарплаты выживают работники минского предприятия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 19.12.2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика