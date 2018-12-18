Минский завод: В октябре я получила 0 рублей, в ноябре — 90 рублей

94 рубля получил один из сотрудников Минского завода отопительного оборудования за месяц работы. Цеха предприятия не функционируют уже несколько месяцев, однако инженерно-технические работники выполняют свои обязанности. Руководство объясняет, что задолженность постепенно погашается, а профсоюз надеется, что 15 января завод возобновит свою деятельность.

– Никого не интересуют люди, которые работают и выживают без зарплаты с сентября месяца в полностью неотапливаемом помещении, — не скрывает эмоций один из работников завода.









Сотрудникам не выплачивают до конца зарплату уже три месяца.





В начале ноября экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве Минского завода отопительного оборудования. Задолженность завода перед банком составляет 26,5 миллиона рублей. Признают ли его банкротом, станет известно в марте. Пока цеха не работают, однако инженерно-технические работники продолжают выходить на работу.





— На данный момент рабочие находятся в простое. Но то, что не работает цех, не значит, что не функционирует остальное предприятие. Бухгалтерия, финансы, маркетинг, кадры, механики, энергетики — эти люди приходят. У бухгалтерии куча отчетности, сейчас идут годовые балансы, инвентаризация. У нас с 8.00 до 16.30 рабочий день, — поясняют работники.









Проблемы с зарплатой начались еще в сентябре.





– В сентябре у меня 600 рублей начислено, из них я получила 350. В октябре я получила 0 рублей, в ноябре — 90 рублей, — рассказывает сотрудница. Из-за тяжелого положения специалисты уходят на другие должности и не верят, что ситуация на предприятии восстановится в следующем году.





– Мы просим только, чтобы нам заплатили наши заработанные деньги и конкретно сказали, что «вы не нужны». А не врали, — жалуются работники.



