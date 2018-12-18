Житель Полоцка несколько лет снимал секс с женщинами и шантажировал их

"Еврорадио" . Он знакомился с ними в интернете, приглашал в гости, "где знакомство переходило уже в другую плоскость", пишет пресс-служба милиции Витебской области. Женщины и не подозревали, что их любовник делал пикантные фото и видео. После начинался шантаж. Под угрозой распространения фото и видео мужчина требовал деньги — от 400 до 500 рублей. Также злоумышленник брал у пострадавших (это, в основном, женщины в возрасте от 30 до 40 лет) и ценные вещи, передает





Задержание шантажиста в его квартире провели сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОНа. Известно, что он нигде не работал. Подозреваемый арестован. В его отношении возбуждено 10 уголовных дел за вымогательство и 3 — за мошенничество. Правоохранителям известно больше о 20 фактах преступной деятельности.