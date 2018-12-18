США начали вывод войск из Сирии

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"Еврорадио" . Сначала появилась неофициальная информация, после ее подтвердил Белый дом. Еще раньше Трамп написал в Twitter, что Исламское государство побеждено. А вот Россия собирается сохранить свое военное присутствие в Сирии, передает









Война в Сирии началась весной 2011-го. Сначала это было восстание против режима Башара Асада. После в вооруженный конфликт втянулись многочисленные группировки, в том числе и террористические (например, Исламское государство). К нему подключились такие государства, как США (а также их союзники, с сентября 2014-го), Россия (с сентября 2015 года), Турция (с 2016-го). Основным противником для них были террористические группировки ИГ, которые захватили огромные территории. Исламское государство было разгромлено в прошлом году. За годы войны в Сирии погибло более 220 тысяч человек.