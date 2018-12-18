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Решение о выводе войск США из Сирии принято после телефонной беседы Трампа и Эрдогана - турецкое телевидение
Вашингтон принял решение о выводе всех американских войск с территории Сирии по итогам телефонного разговора между президентами США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана, сообщает в среду турецкий телеканал ТРТ.
По его данным, эта беседа состоялась в прошлую пятницу.
Ранее в среду Белый дом сообщил, что США, в рамках перехода к новой фазе кампании против группировки ИГ (запрещена в РФ), начали вывод контингента из Сирии.
"Пять лет назад ИГ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы над ИГ не означают конца глобальной коалиции (против ИГ - ИФ) или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой в то время, как мы переходим к следующей фазе этой кампании", - отмечается в заявлении Белого дома.
"Соединенные Штаты и их союзники готовы вновь, на любом уровне, защищать американские интересы, где это необходимо; и мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламистских террористов территории, финансирования, поддержки, а также любых способов просочиться через наши границы", - отмечается в заявлении.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.
"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.
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Решение о выводе войск США из Сирии принято после телефонной беседы Трампа и Эрдогана - турецкое телевидение
Вашингтон принял решение о выводе всех американских войск с территории Сирии по итогам телефонного разговора между президентами США и Турции Дональда Трампа и...
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