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Москва и Киев должны улучшать отношения для урегулирования в Донбассе - ОБСЕ

19.12.2018 20:22 — Разное | Интерфакс  
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал Россию и Украину работать над двусторонними отношениями для скорейшего разрешения конфликта в Донбассе.

"Конфликт, с моей точки зрения, был бы в другом состоянии и мы могли бы говорить о более положительных аспектах (...) Российской Федерации и Украине надо действительно работать над двусторонними отношениями", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он подчеркнул, что "надо улучшить эти отношения, а не ухудшить".

Спецпредставитель отметил, что России и Украина самые большие государства в Европе, поэтому "важно, чтобы именно эти страны работали по улучшению отношений".

 
Теги: Минск
 
 
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал Россию и Украину работать над двусторонними отношениями для...
 
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