|
Москва и Киев должны улучшать отношения для урегулирования в Донбассе - ОБСЕ
Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал Россию и Украину работать над двусторонними отношениями для скорейшего разрешения конфликта в Донбассе.
"Конфликт, с моей точки зрения, был бы в другом состоянии и мы могли бы говорить о более положительных аспектах (...) Российской Федерации и Украине надо действительно работать над двусторонними отношениями", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.
Он подчеркнул, что "надо улучшить эти отношения, а не ухудшить".
Спецпредставитель отметил, что России и Украина самые большие государства в Европе, поэтому "важно, чтобы именно эти страны работали по улучшению отношений".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал Россию и Украину работать над двусторонними отношениями для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)