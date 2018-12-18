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Число погибших среди гражданского населения в Донбассе за год сократилось вдвое - ОБСЕ

19.12.2018 20:00 — Разное | Интерфакс  
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Число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в нынешнем году снизилось в два раза до 43 человек, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"С начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ранеными - сократилось на 52%", - сказал М Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он уточнил, что таким образом в зоне конфликта на Украине в нынешнем году погибли 43 гражданских, ранены были - 83 человека.

Таким образом, по словам спецпредставителя, количество жертв среди гражданского населения достигло самого низкого уровня с начала конфликта.

Тем не менее, продолжил М.Сайдик, сохраняются тревожные тенденции. "По данным неправительственных организаций, примерно 7 тыс. кв км на востоке Украины заминировано и загрязнено прочими взрывными устройствами. Получается, что это одна из самых заминированных территорий мира", - подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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Число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в нынешнем году снизилось в два раза до 43 человек, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в...
 
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