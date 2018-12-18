ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сенатор Климов призывает защитить Деда Мороза от Санта-Клауса

19.12.2018 19:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Нельзя допустить в России трансформацию Деда Мороза в Санта-Клауса, как это уже происходит на Украине под влиянием Запада, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Это к вопросу о цензуре и о том, кто, что и как регулирует. Там не только звонок Помпео (госсекретарь США Майк Помпео - ИФ) вновь избранному руководителю псевдоцеркви, но еще и, видите, начинается трансформация Дедов Морозов в Санта-Клауса", - сказал А.Климов на круглом столе на тему "Роль культурных аспектов в обеспечении государственного суверенитета РФ".

"Надо внимательно за всем этим следить и смотреть, как бы и у нас такого же не произошло под предлогом того, что у нас свобода, минимум, государства и цензура - это справедливо - запрещена Конституцией", - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что о подобной тенденции на Украине ему рассказали живущие там знакомые. "У меня есть знакомые в Киеве, мы до сих пор в хороших отношениях - они рассказывают, что не в самом Киеве, а в районах уже такого понятия, как Дед Мороз, нет. Там финансируют только такие "ёлки", где Санта-Клаусы", - сказал А.Климов.

По его словам, прошедший в Совете Федерации круглый стол подтвердил необходимость посвятить одно из полноформатных заседаний возглавляемой им комиссии теме "духовного обеспечения государственного суверенитета" РФ.

"Мы это сделаем, я думаю, в самом недалеком будущем", - сообщил сенатор.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нельзя допустить в России трансформацию Деда Мороза в Санта-Клауса, как это уже происходит на Украине под влиянием Запада, заявил глава комиссии Совета Федерации...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску ў ДТЗ трапіў вучэбны аўтамабіль, яго адкінула на некалькі метраў (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика