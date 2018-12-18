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«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси
Новости Беларуси. Они спасают жизни, воспитывают будущих чемпионов, строят экономику и создают произведения искусства. Это люди самых разных профессий, но их объединяет одно – многолетний опыт и стремление внести свой вклад в развитие страны и общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 декабря по поручению Президента премьер-министр Сергей Румас вручил им государственные награды. В нынешнем почетном списке более сотни белорусов. Корреспондент Юлия Бешанова о залуженных людях.
– Маша – она же такая подвижная. Сделай мне «Правильно, ура!»
Эмоционально и профессионально – именно так проходят репетиции в Гродненском колледже искусств. Сейчас как раз готовят представление для губернаторской елки в рамках акции «Наши дети». Все сценарии режиссер Алина Буйко всегда пишет сама уже почти 40 лет.
Она всегда и подскажет, и как правильно скажет. Мы стараемся как можно больше брать у нее.
В профессию Алину Буйко привела судьба практически за руку. После школы она поступала на юриста, но не прошла по конкурсу. Со второй попытки стала студенткой этого самого колледжа.
Алина Буйко, преподаватель театральных дисциплин Гродненского государственного колледжа искусств:
В зале Дворца Республики – больше сотни человек. По поручению Президента премьер-министр вручил государственные награды залуженным людям Беларуси. Медали «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины, благодарности от главы государства.
В списках получивших высокую оценку профессиональной деятельности – врачи и педагоги, аграрии и промышленники, тренеры и строители. Все те, кто своим трудом ежедневно вписывает яркие события в историю страны.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Торжественная церемония – событие, которое заставляет волноваться даже тех, за чьими плечами многолетний опыт. Что уж говорить о самом молодом обладателе награды. Виталий Титов получил особую медаль «За спасение жизни».
Сергей Румас:
В тот день история
Не обошли вниманием и людей творческих профессий. Поэт, автор гимна Беларуси Владимир Каризна получил благодарность Президента за особый личный вклад в развитие белорусской культуры.
Владимир Каризна, поэт, член Союза писателей Беларуси:
На груди Владимира Кривоблоцкого теперь медаль Франциска Скорины. Огромная мозаика на корпусах одного из заводов в Бресте – настоящая визитная карточка города – работа его рук. Картина в 390 квадратных метров собрана из тысячи разноцветных фрагментов. Сегодня художник работает над оформлением знаковых для страны зданий и объектов.
Владимир Кривоблоцкий, художник-монументалист, член Белорусского союза художников:
Государственные награды, уверены сегодняшние триумфаторы, не повод расслабляться – впереди новые победы и свершения.
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«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси
Новости Беларуси. Они спасают жизни, воспитывают будущих чемпионов, строят экономику и создают произведения искусства. Это люди самых разных профессий, но их...
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