ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США расширили санкции на 18 человек и четыре компании, связанные с Россией

19.12.2018 21:39 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Минфин США внес в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России, говорится в заявлении Минфина.

В частности, в списки добавлены россияне Анатолий Чепига (ГРУ) и Александр Мишкин (ГРУ), которых подозревают в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В списке фигурируют компания "Экономика сегодня", "Федеральное агентство новостей" и "Невские новости", связанные с "Конкорд менеджмент и консалтинг", а также петербургская компания USA Really, связанная с "Федеральным агентством новостей".

Также Минфин перечислил других россиян, против которых введены санкции: Борис Антонов (ГРУ), Виктор Бояркин (связан с Олегом Дерипаской), Елена Хусяинова (связана с "Конкорд менеджмент"), Анатолий Ковалев (ГРУ), Николай Козачек (ГРУ), Алексей Лукашев (ГРУ), Александр Малькевич (связан с информационным агентством USA Really), Артем Малышев (ГРУ), Алексей Минин (ГРУ), Алексей Моренец (ГРУ), Виктор Нетыкшо (ГРУ), Александр Осадчук (ГРУ), Алексей Потемкин (ГРУ), Евгений Серебряков (ГРУ), Олег Сотников (ГРУ), Иван Ермаков (ГРУ).

В заявлении уточняется, что речь идет об индивидуальных блокирующих санкциях в отношении физлиц и юрлиц.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", информационное агентство "Экономика сегодня" было зарегистрировано в августе 2016 года и располагается в Санкт-Петербурге. Руководит агентством Елена Васильева.

"Невские новости" также является информагентством, расположенным в этом же городе. Оно было зарегистрировано в августе 2013 года. Должность гендиректора занимает Александр Гришин.

USA Really - дочерний проект Федерального агентства новостей, о запуске которого ФАН сообщало в апреле этого года. Данными об этом ресурсе "СПАРК" не располагает.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин США внес в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России, говорится в заявлении Минфина. В частности,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске презентуют книгу об ухудшении экологической обстановки в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика