В Минске презентуют книгу об ухудшении экологической обстановки в России

В пятницу, 21 декабря, в Минске презентуют книгу Ивана Блокова "Окружающая среда и ее охрана в России. Изменения за 25 лет".

Как сообщили в "Центре экологических решений", данная книга "отражает анализ огромного массива данных, большая часть из которых публикуется впервые, показывает, что по многим показателям экологическая обстановка в России стала хуже, чем во второй половине 90-х годов".

Автором серьезной работы стал директор по программам российского отделения Greenpeace Иван Блоков.

Презентация книги "Окружающая среда и ее охрана в России. Изменения за 25 лет" будет презентована в Центральной научной библиотеке им. Я.Коласа НАН Беларуси.

Из книги можно узнать не только о том, как менялось состояние окружающей среды (качество воды и воздуха, динамика лесных пожаров, проблемы обращения с отходами), но и о факторах, которые влияют на охрану природы: динамике бюджетных расходов, изменениях природоохранного законодательства, обеспокоенности населения состоянием природы, публикациях в СМИ на эти темы.

"Учитывая, что многие природоохранные тенденции России характерны и для Беларуси, информация данной презентации может быть актуальна и для жителей Беларуси", - уверены организаторы презентации.