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Контактной группе в Минске не удалось договориться по вопросу обмена пленными

19.12.2018 20:49 — Разное | Интерфакс  
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Стороны конфликта на Украине не нашли общий язык в вопросе обмена пленных по формуле всех на всех установленных лиц, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней Контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

" Этот вопрос обсуждался, но, к сожалению, стороны не могли по этому поводу найти общий язык", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.

При этом он сообщил, что стороны обсуждали и другие формулы обмена.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие формулы обмена удерживаемых лиц обсуждались, М.Сайдик подчеркнул, что "это люди, а не цифры".

При этом спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что стороны конфликта в текущем году не провели ни одного обмена.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны конфликта на Украине не нашли общий язык в вопросе обмена пленных по формуле всех на всех установленных лиц, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней...
 
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