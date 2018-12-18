Контактной группе в Минске не удалось договориться по вопросу обмена пленными

Стороны конфликта на Украине не нашли общий язык в вопросе обмена пленных по формуле всех на всех установленных лиц, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней Контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

" Этот вопрос обсуждался, но, к сожалению, стороны не могли по этому поводу найти общий язык", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.

При этом он сообщил, что стороны обсуждали и другие формулы обмена.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие формулы обмена удерживаемых лиц обсуждались, М.Сайдик подчеркнул, что "это люди, а не цифры".

При этом спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что стороны конфликта в текущем году не провели ни одного обмена.