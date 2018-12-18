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Сильнейшие атлеты Беларуси получили президентские стипендии
19.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Лучших атлетов и тренеров в среду чествовали в Минске. 253 человека получили стипендии Президентского спортивного клуба, сообщает телеканал «МИР 24».
В числе награжденных – представители 35 видов спорта. Это призеры международных и национальных соревнований. Средний размер стипендии для атлетов – около 3,5 тысяч долларов в год.
«Ваш прогресс и будущий успех станет оценкой не только вашего труда, но и нашей работы. Помните, что помимо стипендии в вас вкладывают старания тренеры, родные и близкие», – отметил председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.
Стипендия будет выплачиваться в течение всего следующего года. Она должна стать подспорьем для подготовки к будущим стартам.
Напомним, накануне президент Александр Лукашенко заявил, что спортсмены и тренеры будут получать среднюю зарплату. Щедро
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В числе награжденных – представители 35 видов спорта. Каждый спортсмен получил в среднем по 3,5 тысячи долларов.
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