Сильнейшие атлеты Беларуси получили президентские стипендии

Лучших атлетов и тренеров в среду чествовали в Минске. 253 человека получили стипендии Президентского спортивного клуба, сообщает телеканал «МИР 24».

В числе награжденных – представители 35 видов спорта. Это призеры международных и национальных соревнований. Средний размер стипендии для атлетов – около 3,5 тысяч долларов в год.

«Ваш прогресс и будущий успех станет оценкой не только вашего труда, но и нашей работы. Помните, что помимо стипендии в вас вкладывают старания тренеры, родные и близкие», – отметил председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Стипендия будет выплачиваться в течение всего следующего года. Она должна стать подспорьем для подготовки к будущим стартам.