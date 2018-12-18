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Сильнейшие атлеты Беларуси получили президентские стипендии

19.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Лучших атлетов и тренеров в среду чествовали в Минске. 253 человека получили стипендии Президентского спортивного клуба, сообщает телеканал «МИР 24».

В числе награжденных – представители 35 видов спорта. Это призеры международных и национальных соревнований. Средний размер стипендии для атлетов – около 3,5 тысяч долларов в год.

«Ваш прогресс и будущий успех станет оценкой не только вашего труда, но и нашей работы. Помните, что помимо стипендии в вас вкладывают старания тренеры, родные и близкие», – отметил председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Стипендия будет выплачиваться в течение всего следующего года. Она должна стать подспорьем для подготовки к будущим стартам.

Напомним, накануне президент Александр Лукашенко заявил, что спортсмены и тренеры будут получать среднюю зарплату. Щедро поощряться премиями будут только те из них, кто достиг действительно выдающихся результатов. Таким образом в стране будут стимулировать перспективных и талантливых спортсменов.




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Теги: Минск
 
 
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В числе награжденных – представители 35 видов спорта. Каждый спортсмен получил в среднем по 3,5 тысячи долларов.
 
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