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Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря
Новости Беларуси. Новые гарантии для трудящихся. 19 декабря правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение, которое будет действовать ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из важных нововведений – защита прав работников в случае банкротства или реорганизации предприятия. Также расширен перечень гарантий, которые рекомендуется включать в коллективные договоры. В целом документ затрагивает интересы большинства населения страны.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Выполнение договоренностей социальных партнеров – нанимателя и работника – позволяет повысить уровень жизни населения. Об этом говорят результаты действующего соглашения. За 10 месяцев 2018 года реальные денежные доходы выросли на 8 %. Это стало возможным благодаря общему подъему в экономике и росту ВВП.
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Новости Беларуси. Новые гарантии для трудящихся. 19 декабря правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение, которое будет действовать...
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