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Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря

19.12.2018 22:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новые гарантии для трудящихся. 19 декабря правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение, которое будет действовать ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря

Одно из важных нововведений – защита прав работников в случае банкротства или реорганизации предприятия. Также расширен перечень гарантий, которые рекомендуется включать в коллективные договоры. В целом документ затрагивает интересы большинства населения страны.

Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Это вопросы, которые касаются дополнения в генеральном соглашении норм. Это трудоустройство молодежи, расширение возможностей для трудоустройства молодежи, вопросы, которые касаются трудоустройства женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, людей с ограниченными возможностями. Это тоже очень важные нормы, которые мы определили.

Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Все члены правительства – я имею в виду в том числе и себя – сами еще в недалеком прошлом работники своих предприятий, поэтому у нас здесь полный диалог и понимание. То есть нам не приходится изобретать что-то неземное, то, что является лишним и экономически необоснованным.

Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря

Выполнение договоренностей социальных партнеров – нанимателя и работника – позволяет повысить уровень жизни населения. Об этом говорят результаты действующего соглашения. За 10 месяцев 2018 года реальные денежные доходы выросли на 8 %. Это стало возможным благодаря общему подъему в экономике и росту ВВП.
 
 
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Новости Беларуси. Новые гарантии для трудящихся. 19 декабря правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение, которое будет действовать...
 
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