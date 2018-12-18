ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вифлеемский огонь в Беларусь доставят скауты вечером 21 декабря

19.12.2018 22:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Католики Беларуси ощутят особое тепло Вифлеемского огня незадолго до Рождества. Вечером 21 декабря скауты доставят его на западную границу нашей страны, а после передадут во все католические приходы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой традиции уже больше 20 лет. Ежегодно за несколько дней до праздника из базилики Рождества Христова в Вифлееме доставляют частицу огня в Вену, а откуда скаутской эстафетой передают в разные страны Европы и Северной Америки.

Вифлеемский огонь в Беларусь доставят скауты вечером 21 декабря

22 декабря Вифлеемский огонь таким образом доберется до кафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии в Минске.

Тадеуш Кондрусевич о Рождестве: «Нужны подарки, нужно это все, но чтобы это не затмило самой сути этого праздника»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Католики Беларуси ощутят особое тепло Вифлеемского огня незадолго до Рождества. Вечером 21 декабря скауты доставят его на западную границу нашей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Бороденя о новой редакции НК: «Будет существенное сближение бухгалтерского и налогового учёта»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика