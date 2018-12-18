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«Забивается не только унитаз, краны забиваются»: у жителей Кличева из кранов всё ещё течет грязная вода
Новости Беларуси. Ни еду приготовить, ни постирать. Месяц назад мы
Несколько лет они добивались помощи от местных чиновников, но, не дождавшись ее, пошли на прием к помощнику Президента. И вот мы снова решили вернуться к теме и посмотреть, что же изменилось за это время. Оказалось, что вопрос с мертвой точки, наконец, сдвинулся, но проблема по-прежнему не решена. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит.
Эти кадры наша съемочная группа снимала месяц назад. Тогда поводом для сюжета стала проблема жителей улицы Заречной в Кличеве. В домах людей из кранов текла вода, которая пугала не только своим цветом.
Галина Шевченок, жительница Кличева:
Диалог с местной властью тогда так и не удалось найти, поэтому пришлось обращаться за помощью в уже более высокие инстанции. На прием к помощнику Президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову
Анна Долгая, жительница Кличева:
Тогда перед местными чиновниками была поставлена задача: вопрос во что бы то ни стало решить. В итоге на Заречную организовали бесплатный подвоз воды. Два раза в неделю.
Татьяна Пирожник, жительница Кличева:
А ещё промыли водопровод. Вода в кранах стала немного светлее, но пить её по-прежнему нельзя. Даже специальные фильтры не помогают. Зинаида Рулинская установила их на кухне и в ванной, но эффекта мало.
Зинаида Рулинская, жительница Кличева:
Вот унитаз – видите, какой налет от воды.
Забивается не только унитаз, краны забиваются. Вода еле бежит.
Юрий Прокопенко, СТВ:
На встрече с жителями главному коммунальщику района предлагают самому попробовать воду, которая течет из крана. Запах неприятный. Специалист говорит: помочь бы рад, да нет возможности. Нужно строить новую скважину, но это более 100 тысяч рублей. А денег у района, судя по всему, нет.
Андрей Матюшонок, директор Кличевского предприятия «Жилкомхоз»:
Вопрос с финансированием будет решаться на областном уровне. Речь идет о включении строительства скважины в программу «Чистая вода». Но пока сотне жителей домов по улице Заречной приходится подстраивать свою жизнь под график подвоза воды и ждать очередного приема граждан.
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«Забивается не только унитаз, краны забиваются»: у жителей Кличева из кранов всё ещё течет грязная вода
Новости Беларуси. Ни еду приготовить, ни постирать. Месяц назад мы рассказывали о проблеме жителей Кличева. На одной из улиц райцентра в квартиры людей по...
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