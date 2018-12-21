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Звезды и дети. Посмотрите, какие знаменитости стали родителями в 2018 году
Редакция LADY.TUT.BY предлагает вспомнить, какие звезды стали родителями в уходящем году.
Светлана Лобода
Светлана Лобода стала матерью второй раз. Она родила девочку в мае в Лос-Анджелесе и назвала ее Тильда. Имя отца ребенка до сих пор остается тайной, несмотря на многочисленные слухи о романе Лободы с Тиллем Линдеманном, вокалистом Rammstein.
Ева Лонгория
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория впервые стала мамой в 43 года. Мальчика назвали Сантьяго Энрике Бастон.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
В декабре ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями. У пары родился сын. А спустя две недели после родов, девушка верулась к работе: она разрабатывает
Кайли Дженнер
Младшая сестра Ким Кардашьян, американская модель и бизнесвумен,
Кейт Миддлтон и принц Уильям
В апреле герцогиня Кейт родила третьего ребенка. Мальчик появился на свет в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне и стал пятым в очереди на престол после его дедушки Чарльза (отца Уильяма), папы и старших брата и сестры.
Лиза Боярская
Лиза Боярская родила второго сына 5 декабря. Мальчика назвали Гришей. Елизавета Боярская замужем за известным актером Максимом Матвеевым. Первого ребенка зовут Андрей, он родился в 2012 году.
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Звездный бэби-бум 2018 года
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