Звезды и дети. Посмотрите, какие знаменитости стали родителями в 2018 году

Редакция LADY.TUT.BY предлагает вспомнить, какие звезды стали родителями в уходящем году.

Светлана Лобода

Светлана Лобода стала матерью второй раз. Она родила девочку в мае в Лос-Анджелесе и назвала ее Тильда. Имя отца ребенка до сих пор остается тайной, несмотря на многочисленные слухи о романе Лободы с Тиллем Линдеманном, вокалистом Rammstein.

Ева Лонгория

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория впервые стала мамой в 43 года. Мальчика назвали Сантьяго Энрике Бастон.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

В декабре ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями. У пары родился сын. А спустя две недели после родов, девушка верулась к работе: она разрабатывает концепт следующего сезона шоу «Пятница с Региной» .

Кайли Дженнер

Младшая сестра Ким Кардашьян, американская модель и бизнесвумен, создавшая огромную косметическую империю , в феврале родила дочь Сторми. Кайли Дженнер 21 год, она замужем за рэпером Трэвисом Скотом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

В апреле герцогиня Кейт родила третьего ребенка. Мальчик появился на свет в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне и стал пятым в очереди на престол после его дедушки Чарльза (отца Уильяма), папы и старших брата и сестры.

Лиза Боярская

Лиза Боярская родила второго сына 5 декабря. Мальчика назвали Гришей. Елизавета Боярская замужем за известным актером Максимом Матвеевым. Первого ребенка зовут Андрей, он родился в 2012 году.