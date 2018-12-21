Время энергетиков. С профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваш труд - основа стабильной работы промышленных предприятий, жилищно-коммунального комплекса, социальных учреждений и торговых объектов. Вы дарите нам красоту праздничного города, приносите тепло и уют в каждый дом. Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно необходимых и сложных.

В любое время года, в любых погодных условиях и экстремальных ситуациях вы готовы действовать слаженно и оперативно, обеспечивая комфорт и уют в повседневной жизни каждого жителя района.

Особые слова благодарности вам, уважаемые ветераны отрасли, ваш опыт всегда будет востребован молодым поколением энергетиков. Пусть у вас будет больше поводов с гордостью говорить о причастности к сильной, социально ответственной и динамично развивающейся энергетике, которая ни на секунду не забывает о своей главной миссии - нести людям свет и тепло.

Уважаемые энергетики! Желаем вам безаварийной работы, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний, успехов, крепкого здоровья и благополучия! Пусть наступающий год станет для вас светлым, добрым, радостным, полным сбывшихся планов и надежд!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Этот профессиональный праздник учрежден Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 года. С годами сложились его традиции: лучшие работники награждаются грамотами, дипломами, ценными памятными подарками, почетными званиями, событие освещается в прессе и на телевидении, чествуют ветеранов энергетики.

Радует, что свой профессиональный праздник энергетики всегда встречают значимыми, новыми достижениями. Строительство Островецкой атомной электростанции тому подтверждение. Ровно через год БелАЭС произведет первые киловатты. Это будет лучший подарок энергетиков стране.

Праздник отмечают все, кто имеет отношение к энергетической сфере и, конечно же, население городов-энергетиков. В нашей области это город Островец, который растет на глазах, растет и его население!

Энергетики заняты в сфере, которая связана с выработкой электричества и тепловой энергии. Они обслуживают, ремонтируют оборудование и сети, вырабатывают, передают энергию потребителям. Зачастую работа наших энергетиков связана с опасностью для здоровья: работа в особых климатических условиях (снег, мороз, проливной дождь), ликвидация аварий и т.д. А все для того, чтобы дома наши освещались и согревались, чтобы стабильно работали фабрики и заводы, транспорт, телефонная и почтовая связь, и так можно перечислять бесконечно. За всем этим стоит нелегкий, порой круглосуточный труд работников отрасли.

Поздравляем с Днем энергетика наших коллег - работников энергосистемы! Желаем новых профессиональных достижений, добрых перемен, успешного разрешения сложных профессиональных вопросов, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма!

Ивьевская районная энергоинспекция с особой теплотой поздравляет ветерана труда энергосистемы, долгие годы возглавлявшего нашу инспекцию, Феликса Викентьевича Спургяша. Желаем здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!

Коллектив Ивьевской РЭИ.

Во имя дня грядущего



Рядом с административным зданием Ивьевского района опять появился этот чудо-олень, как будто только что прилетел с далекого Севера, а рядом с ним, конечно же, Дед Мороз.

И замирают около этого рукотворного шедевра (делали сварщики и другие рабочие, а украшают традиционно главные ценители красоты - женщины предприятия) и дети, и взрослые. Фантастически красиво и сказочно. Все мы по-детски ждем чуда к Рождеству и Новому году. А Ивье последние несколько лет участвует в конкурсе на лучшее праздничное украшение домов, зданий, территорий. Вот и коллектив Ивьевского района электрических сетей участвует в конкурсе и ждет праздников.

Но прежде в коллективе отметят еще одно важное торжество - профессиональный праздник, День энергетика, который кто-то мудрый утвердил именно 22 декабря, когда в нашем часовом поясе самая длинная ночь и самый короткий день. И именно эти люди отменили темноту, взяв за кредо своей деятельности библейские слова "Да будет свет!" Со слов этих, согласно Священному писанию, началась Земля. Когда они звучат из уст энергетиков, с них начинается все: работа предприятий, организаций, котельных и печей, медицинского оборудования, телевидения, компьютеров и т. д., и т.п.

Все, что окружает нас, так или иначе, зависит от электроэнергии. И перечислять эту хорошую и полезную зависимость можно бесконечно. А проще можно сказать, что от этих людей зависит энергетическая безопасность страны - главная составляющая независимости любого государства. Энергетический комплекс является одной из ключевых, стратегически важных отраслей экономики.

День энергетика - это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Энергетика - уникальная отрасль, которая каждый день обеспечивает теплом и светом всех без исключения граждан страны. В энергетическом комплексе работают высокопрофессиональные специалисты, которые сохраняют высочайший уровень социальной ответственности, обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение.

В белорусской энергетической системе, других отраслях народного хозяйства активно реализуются мероприятия по наращиванию объемов использования местных видов топлива, что позволит снизить зависимость республики от импорта энергоносителей. В 2010 году принята Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, основная цель которой - повышение уровня энергетической безопасности страны.





Во имя этого трудится и коллектив Ивьевского района электрических сетей. Основной потребитель электроэнергии - это население. Наш район в этом смысле очень специфический - отсутствуют крупные предприятия, крупные потребители электроэнергии, с которыми легче работать, потому что население является высокозатратным потребителем. Именно во имя этого выполнены работы по внедрению системы АСКУЭ - быт (автоматическая система контроля учета электроэнергии) для снижения технологического расхода электроэнергии в индивидуальных жилых застройках. Человеку не нужно снимать показания со счетчика, нести их в банк. Все это делается автоматически. Новые технологии помогают учету и предотвращают воровство электроэнергии.



Внедрена также система sms-оповещений об отключении электроэнергии. Общеизвестно, что любые отключения электроэнергии не только выбивают людей из привычной жизненной колеи, но и крайне невыгодны и потребителям, и электрикам. Последние делают все для того, чтобы сбоев с электричеством не было: работают круглые сутки, принимают заявки от населения и юридических лиц, проводят модернизацию, реконструкции, капитальный и текущий ремонты электроподстанций и линий электропередачи, невзирая на время суток и непогоду. И хорошо, когда люди заранее знают о том, что будет отключена электроэнергия. А в том, что все будет сделано и налажено оперативно, уже никто не сомневается давно.

И это не удивительно, учитывая, что в этом коллективе каждый на своем месте: от начальника до подчиненного. Коллектив профессиональный, ответственный, прекрасно знающий свои обязанности и, что немаловажно, грамотный. Ведь работа и очень ответственная, и очень опасная, если не соблюдать правила техники безопасности.

В РЭС каждый знает свой участок работы, дорожит им и добросовестно к нему относится. Главное, что такие характеристики относятся как к опытным работникам, так и к молодым. Людей "с улицы" здесь не держат. Остаются люди, проверенные временем, экстремальными ситуациями.

В нашей беседе начальник Ивьевского района электрических сетей Всеволод Авенирович Мельгуй с удовольствием рассказывал о той большой и плодотворной работе, которую проделали энергетики в преддверии "Дажынок-2018". Конечно, эта тема долго еще будет будоражить умы и сердца. Были выделены немалые средства, и все организации, учреждения с радостью их осваивали во имя родного города и района, во имя перспективы и дня грядущего.

В Ивьевском районе электрических сетей освоили в рамках подготовки к “Дажынкам” более полутора миллионов современных белорусских рублей (в переводе на доллары порядка 750 тысяч). Объем работ, который выполнен, равен объему работ обычных пяти лет. Работы в рамках выделенных средств еще продолжаются. Прошла реконструкция электросетей и трансформаторных подстанций с целью обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей. Работа сделана на долгую перспективу. Привлекались подрядные организации СМУ-4 и СПМК-66 из Гродно.

За 2019-2020 годы планируется перевести уличное освещение по сельским населенным пунктам на автоматическое включение и выключение централизованным образом из РЭС.









Достойную организацию труда, по словам руководителя, обеспечивают его истинные помощники: главный инженер Андрей Вацлавович Янковский, заместитель по сбыту Максим Александрович Ишеков, заместитель главного инженера Геннадий Иосифович Станулевич, начальник диспетчерской службы Николай Николаевич Найден. На предприятии созданы все необходимые условия и для труда людей, и для отдыха. И это тоже ценят труженики района электрических сетей.

Гордятся тем, что их родители работают в такой серьезной организации, и дети энергетиков. А самые маленькие давно привыкли, что самая щедрая и радостная елка всегда на работе у папы или мамы. Вот и нынче 27 декабря мальчики и девочки работников РЭС едут на представление в усадьбу Деда Зимника и Бабы Завирухи. Это подарок и поздравление предприятия.

Руководитель и администрация Ивьевского РЭС сердечно поздравляют своих работников с Днем энергетика и приближающимися Рождеством и Новым годом и желают здоровья, теплых и светлых праздников, семейного благополучия и успехов на благо родного предприятия.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.