ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чудо на расстоянии вытянутой руки!

22.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Есть два праздника, считающиеся самыми теплыми и светлыми в году. Это Рождество и Пасха.
Каждый новый год для нас духовно начинается с Рождества:
это очищение, новый шанс на что-то хорошее. Не случайно на столе
в Сочельник - свеча как символ ожидания Иисуса Христа, света,
озаряющего в ночь, святую ночь, волшебную ночь, предполагающую доминирование
самых прекрасных, трогательных чувств в душе каждого человека.

Чудо на расстоянии вытянутой руки!

Именно о ней писал Пастернак:
Стояла зима…
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла…
Рождество богато красками. К этому дню все преображается: двери домов украшают нарядными венками из еловых веток, на улицах загораются цветными огоньками гирлянды, появляются инсталляции со сценами Рождества. В каждом доме устанавливается елка, символизирующая плодородие, рай и вечную жизнь. Также католики развешивают повсюду рождественские колокольчики, которые, как считается, при приближении зла в эту ночь, будут звонить.
Но, кроме этого, оно богато гармонично сплетенными между собой церковными и народными традициями, которых придерживаются верующие и передают из поколения в поколение без изменений много веков.
Непременный атрибут праздника - Рождественская лестница, своеобразный календарь Адвента: число ее ступеней равно предрождественскому периоду ожидания. Обыкновенно у верхней ступеньки вешают Вифлеемскую звезду - символ Рождества, а у нижней - пустые ясли с сеном. И каждый день верующие двигают вниз по ступенькам фигурку Младенца Христа, которая 25 декабря должна очутиться в своей земной колыбели. В настоящее время распространен укороченный вариант: четыре ступени - по числу воскресений Адвента.
Думается, что, готовясь к празднику, верующие тоже будто преодолевают одну за другой ступеньки лестницы. Это ведь определенный молитвенный путь души к встрече с Христом. Католики начинаются готовиться к Рождеству заранее - за месяц. Этот четырехнедельный период ожидания Рождества называется Адвент. В первую очередь, он включает в себя молитвы, пост. Литургия Адвента весьма содержательна. Ее основной темой является собирание всего и вся во Христе. Адвент рассматривается как время усиленного покаяния (верующим рекомендуется приступить к таинству исповеди) и как стремление к выполнению Христовых заповедей Любви.
Но также Адвент посвящен ожиданию чуда Рождества, поэтому в это время проводятся ярмарки, спектакли и, главное, благотворительные рождественские мероприятия.
Подобная встреча ксендза Яна Гавецкого, настоятеля костела cвятых апостолов Петра и Павла с подопечными отделения дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района, с представителями общественного объединения "Белорусское общество инвалидов" во главе с Ириной Антоновной Коркинец , с участниками Ивьевской районной организации общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" во главе с Галиной Григорьевной Кондратович прошла 19 декабря в кафе "Версаль".
Как позже рассказал ксендз Ян, такие встречи организовываются уже третий год подряд, а идею данной традиции он "подсмотрел", бывая в разных европейских странах.
Теплый свет струился в помещении от зажженных свечей. Уже в древности полагали, что именно в духе радости и надежды нужно ждать приближения пришествия Господа в мир.
Мероприятие начиналось с преломления оплаток - пресных тонких пластинок из муки. Они белые, и на них есть фигурный рисунок, ведь каждый год оплатки выпускают с новым изображением на рождественскую тематику.
После прочтения Евангелия о Рождестве Христовом, образовав круг, все присутствующие поделились оплатками и праздничными пожеланиями здоровья, счастья, радости в знак взаимной жертвы и готовности отдать ближнему хоть часть того, что имеешь сам. Традиция преломления хлеба восходит к Тайной вечере Иисуса с учениками, укоренилась в Европе примерно в VI веке.
Преломление оплатки в семье традиционно начинает всегда хозяин дома. В "Версале" же собралась большая семья близких друг другу людей не по крови, но по схожей жизненной ситуации.
Особая честь для людей, что преломлял оплатку сам ксендз Ян. "Жизнь проходит,- поучал настоятель костела святых апостолов Петра и Павла,- и важно найти в ней смысл даже в страданиях и терпении". И только после этого каждый должен был отломить кусочек оплатки другого и дать ему отломить свой. Люди разделили друг с другом этот хлеб.
"Обетования Божии, реализованные во Христе, позволяют уже теперь вкушать от обещанных благ".
Люди "вкушали": "вкушали" стихи, написанные от сердца, от души Галины Григорьевны Кондратович и Марии Станиславовны Нацевич, песни под аккомпанемент игры на баяне Леонида Павловича Журко.

Чудо на расстоянии вытянутой руки!

Впрочем, во время Адвента всегда чувствуется не только радость, но и некоторая печаль - она и в фиолетовых облачениях священнослужителей, и в отсутствии гимна "Слава в вышних Богу" во время воскресных месс, и в скромности украшения храмов и музыкального сопровождения богослужений.
Поэтому, наверное, религиозные песни на мероприятии, по совету ксендза Яна, звучали то торжественно, то тихо, душевно.
Адвент напоминает нам, что вся наша жизнь - это ожидание. Всегда мы к чему-то стремимся. Человек, который в жизни уже ничего не ждет - несчастен. Наша жизнь становится прекрасной потому, что является стремлением к чему-то, ожиданием Кого-то, ожиданием приходящего Христа.
К превеликой радости всех, кто по-детски и искренне верит в чудо, на мероприятии - райское древо с изобильными плодами. И это не только елка, любовно украшенная хозяйкой кафе Татьяной Путято, и не только вкусная скоромная еда, приготовленная поварами ее кафе, но и щедрые подарки от ксендза Яна для каждого из присутствующих. Раздавая их, настоятель костела приговаривал: "Праздник - это радость и час подарков. Примите от всего сердца. Они от добрых людей в знак благодарности от других добрых людей, они от Бога".
Помогал настоятелю костела святых апостолов Петра и Павла юный волонтер Роман Ярмош.
"Помощь - простейшая форма добра",- считал известный писатель Б. Васильев. Люди дарили добро и, как следствие, получали добро взамен. Поэтому и сам ксендз Ян ушел не с пустыми руками, а с елочкой ручной работы, выполненной подопечными территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района.
Период Адвента поистине богат символами. Это, например, Венок Адвента, обозначающий единство семьи: мужа и жены, родителей и детей, прихода и т.д. Четыре свечи на таком венке - четыре недели Адвента, знак Христа.
Это также Рораты - утренние богослужения в честь Пресвятой Девы Марии, которые проводятся в течение Адвента. Главным символом этой мессы является зажженная свеча, которая призвана освещать путь ищущих Бога до восхода солнца. Такая свеча является символом Марии, нашей утренней звезды, с которой мы идем к Христу, к истинному свету. Особый характер имели Рораты, ведь они проведены с участием детей, идущих со священником в процессии света со своими свечами или лампадами. Участие в Роратах, кстати, является совершенной возможностью духовного приготовления к торжеству Рождества Христова.
Это помогает осознать, что Тот, кого мы ждем, уже присутствует среди нас, хоть Ясли - еще один символ, напоминающий обстоятельства рождения Христа в бедности,- пока еще пусты. Во время Адвента в яслях отсутствует фигурка Младенца Иисуса, которая помещается туда в сам праздник Рождества Христова.
Накануне праздника стихи для вас:
Рождество пусть озаряет
Каждый дом,
Веру в Бога укрепляет,
Ибо в нем -
Утешение, отрада и опора.
И надежда в том,
Что скоро мы поймем:
Ничего дороже в мире нет любви,
С нею мы как будто выше от земли.
Рождество об этом нам напомнит вновь,
Даст дорогу чудесам пускай любовь.
(автор неизвестен)
С наступающим праздником вас!
Пусть ожидание Рождества напомнит красивую сказку, подарит духовное очищение, обновление и, конечно, счастье, ведь чудо творится на расстоянии вытянутой руки.

И. Холяво.
Фото С.Зенкевича.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть два праздника, считающиеся самыми теплыми и светлыми в году. Это Рождество и Пасха.Каждый новый год для нас духовно начинается с Рождества: это очищение,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что такое ремесленная деятельность и как стать «ремесленником»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика