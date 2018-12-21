Чудо на расстоянии вытянутой руки!

Есть два праздника, считающиеся самыми теплыми и светлыми в году. Это Рождество и Пасха.

Каждый новый год для нас духовно начинается с Рождества:

это очищение, новый шанс на что-то хорошее. Не случайно на столе

в Сочельник - свеча как символ ожидания Иисуса Христа, света,

озаряющего в ночь, святую ночь, волшебную ночь, предполагающую доминирование

самых прекрасных, трогательных чувств в душе каждого человека.





Именно о ней писал Пастернак:

Стояла зима…

Дул ветер из степи.

И холодно было младенцу в вертепе

На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.

Домашние звери

Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла…

Рождество богато красками. К этому дню все преображается: двери домов украшают нарядными венками из еловых веток, на улицах загораются цветными огоньками гирлянды, появляются инсталляции со сценами Рождества. В каждом доме устанавливается елка, символизирующая плодородие, рай и вечную жизнь. Также католики развешивают повсюду рождественские колокольчики, которые, как считается, при приближении зла в эту ночь, будут звонить.

Но, кроме этого, оно богато гармонично сплетенными между собой церковными и народными традициями, которых придерживаются верующие и передают из поколения в поколение без изменений много веков.

Непременный атрибут праздника - Рождественская лестница, своеобразный календарь Адвента: число ее ступеней равно предрождественскому периоду ожидания. Обыкновенно у верхней ступеньки вешают Вифлеемскую звезду - символ Рождества, а у нижней - пустые ясли с сеном. И каждый день верующие двигают вниз по ступенькам фигурку Младенца Христа, которая 25 декабря должна очутиться в своей земной колыбели. В настоящее время распространен укороченный вариант: четыре ступени - по числу воскресений Адвента.

Думается, что, готовясь к празднику, верующие тоже будто преодолевают одну за другой ступеньки лестницы. Это ведь определенный молитвенный путь души к встрече с Христом. Католики начинаются готовиться к Рождеству заранее - за месяц. Этот четырехнедельный период ожидания Рождества называется Адвент. В первую очередь, он включает в себя молитвы, пост. Литургия Адвента весьма содержательна. Ее основной темой является собирание всего и вся во Христе. Адвент рассматривается как время усиленного покаяния (верующим рекомендуется приступить к таинству исповеди) и как стремление к выполнению Христовых заповедей Любви.

Но также Адвент посвящен ожиданию чуда Рождества, поэтому в это время проводятся ярмарки, спектакли и, главное, благотворительные рождественские мероприятия.

Подобная встреча ксендза Яна Гавецкого, настоятеля костела cвятых апостолов Петра и Павла с подопечными отделения дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района, с представителями общественного объединения "Белорусское общество инвалидов" во главе с Ириной Антоновной Коркинец , с участниками Ивьевской районной организации общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" во главе с Галиной Григорьевной Кондратович прошла 19 декабря в кафе "Версаль".

Как позже рассказал ксендз Ян, такие встречи организовываются уже третий год подряд, а идею данной традиции он "подсмотрел", бывая в разных европейских странах.

Теплый свет струился в помещении от зажженных свечей. Уже в древности полагали, что именно в духе радости и надежды нужно ждать приближения пришествия Господа в мир.

Мероприятие начиналось с преломления оплаток - пресных тонких пластинок из муки. Они белые, и на них есть фигурный рисунок, ведь каждый год оплатки выпускают с новым изображением на рождественскую тематику.

После прочтения Евангелия о Рождестве Христовом, образовав круг, все присутствующие поделились оплатками и праздничными пожеланиями здоровья, счастья, радости в знак взаимной жертвы и готовности отдать ближнему хоть часть того, что имеешь сам. Традиция преломления хлеба восходит к Тайной вечере Иисуса с учениками, укоренилась в Европе примерно в VI веке.

Преломление оплатки в семье традиционно начинает всегда хозяин дома. В "Версале" же собралась большая семья близких друг другу людей не по крови, но по схожей жизненной ситуации.

Особая честь для людей, что преломлял оплатку сам ксендз Ян. "Жизнь проходит,- поучал настоятель костела святых апостолов Петра и Павла,- и важно найти в ней смысл даже в страданиях и терпении". И только после этого каждый должен был отломить кусочек оплатки другого и дать ему отломить свой. Люди разделили друг с другом этот хлеб.

"Обетования Божии, реализованные во Христе, позволяют уже теперь вкушать от обещанных благ".

Люди "вкушали": "вкушали" стихи, написанные от сердца, от души Галины Григорьевны Кондратович и Марии Станиславовны Нацевич, песни под аккомпанемент игры на баяне Леонида Павловича Журко.





Впрочем, во время Адвента всегда чувствуется не только радость, но и некоторая печаль - она и в фиолетовых облачениях священнослужителей, и в отсутствии гимна "Слава в вышних Богу" во время воскресных месс, и в скромности украшения храмов и музыкального сопровождения богослужений.

Поэтому, наверное, религиозные песни на мероприятии, по совету ксендза Яна, звучали то торжественно, то тихо, душевно.

Адвент напоминает нам, что вся наша жизнь - это ожидание. Всегда мы к чему-то стремимся. Человек, который в жизни уже ничего не ждет - несчастен. Наша жизнь становится прекрасной потому, что является стремлением к чему-то, ожиданием Кого-то, ожиданием приходящего Христа.

К превеликой радости всех, кто по-детски и искренне верит в чудо, на мероприятии - райское древо с изобильными плодами. И это не только елка, любовно украшенная хозяйкой кафе Татьяной Путято, и не только вкусная скоромная еда, приготовленная поварами ее кафе, но и щедрые подарки от ксендза Яна для каждого из присутствующих. Раздавая их, настоятель костела приговаривал: "Праздник - это радость и час подарков. Примите от всего сердца. Они от добрых людей в знак благодарности от других добрых людей, они от Бога".

Помогал настоятелю костела святых апостолов Петра и Павла юный волонтер Роман Ярмош.

"Помощь - простейшая форма добра",- считал известный писатель Б. Васильев. Люди дарили добро и, как следствие, получали добро взамен. Поэтому и сам ксендз Ян ушел не с пустыми руками, а с елочкой ручной работы, выполненной подопечными территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района.

Период Адвента поистине богат символами. Это, например, Венок Адвента, обозначающий единство семьи: мужа и жены, родителей и детей, прихода и т.д. Четыре свечи на таком венке - четыре недели Адвента, знак Христа.

Это также Рораты - утренние богослужения в честь Пресвятой Девы Марии, которые проводятся в течение Адвента. Главным символом этой мессы является зажженная свеча, которая призвана освещать путь ищущих Бога до восхода солнца. Такая свеча является символом Марии, нашей утренней звезды, с которой мы идем к Христу, к истинному свету. Особый характер имели Рораты, ведь они проведены с участием детей, идущих со священником в процессии света со своими свечами или лампадами. Участие в Роратах, кстати, является совершенной возможностью духовного приготовления к торжеству Рождества Христова.

Это помогает осознать, что Тот, кого мы ждем, уже присутствует среди нас, хоть Ясли - еще один символ, напоминающий обстоятельства рождения Христа в бедности,- пока еще пусты. Во время Адвента в яслях отсутствует фигурка Младенца Иисуса, которая помещается туда в сам праздник Рождества Христова.

Накануне праздника стихи для вас:

Рождество пусть озаряет

Каждый дом,

Веру в Бога укрепляет,

Ибо в нем -

Утешение, отрада и опора.

И надежда в том,

Что скоро мы поймем:

Ничего дороже в мире нет любви,

С нею мы как будто выше от земли.

Рождество об этом нам напомнит вновь,

Даст дорогу чудесам пускай любовь.

(автор неизвестен)

С наступающим праздником вас!

Пусть ожидание Рождества напомнит красивую сказку, подарит духовное очищение, обновление и, конечно, счастье, ведь чудо творится на расстоянии вытянутой руки.

И. Холяво.

Фото С.Зенкевича.