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Беларусь намерена включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов
Новости Беларуси. Беларусь свяжут трансграничные маршруты с Европой и Россией. Основная цель – привлечь китайских туристов в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также ожидается, открытие новых прямых рейсов из национального аэропорта «Минск» в Пекин и другие города КНР.
Это перспектива 2019 года, кстати, по итогам нынешнего нашу страну посетило более 19 тысяч иностранцев. Поток туристов увеличился в два раза. На статистику, по мнению экспертов, в первую очередь, повлиял 30-дневный безвизовый режим, который начал действовать в августе 2018 года.
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
В планах – развивать туризм в регионах. Разрабатываются новые экскурсионные маршруты. Так, 22 декабря в столице представители обеих стран подписали соглашение о сотрудничестве в этом направлении. Известно, что для китайских туроператоров в Беларуси начнут проводить ознакомительные экскурсии по Витебской области. Экспорт туристических услуг Беларуси в Китай в 2018 году приблизился к 5 миллионам долларов. Это почти на 15 % больше, чем в 2017-ом.
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Беларусь намерена включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов
Новости Беларуси. Беларусь свяжут трансграничные маршруты с Европой и Россией. Основная цель – привлечь китайских туристов в нашу страну, сообщили в программе...
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