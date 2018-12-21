Творчество



Ангел-хранитель

Вечно милая и усталая, и с заботами на плечах,

Почему же так страдаешь ты, почему на лице печаль?

Отчего так резко, так грубо мы к тебе относимся подчас,

Забываем порой про спасибо и до слез доводим на глазах?

Вечным ярким пламенем над нами будет материнская любовь,

И согреть прощальным ее плачем даже вздох последний приготовь.

Ты ее в последнее мгновенье, как свое спасенье, призовешь,

Ангелом-хранителем небесным свою маму нежно назовешь.

* * *

Мама, мама, мама, и скучаю, и томлюсь я в яви, как в бреду,

Я к тебе протягиваю руки сквозь сердечный лед и жизни тьму.

Можно жить без денег и без крова, хуже нищей быть, грехов рабой…

Мама, меня совесть не отпустит, ты, хотя б во сне, побудь со мной.

Мама, мама, мама, и скучаю, и томлюсь я в яви, как в бреду,

Можно жить без денег и без крова, только без тебя не проживу.

Мама, мама, мама, я скучаю, столько лет не видела тебя,

Совесть душу раздерет когтями, как чужая стала дочь твоя.

Мама, мама, мама, я скучаю, столько лет не видела тебя,

И в дверях стою я, как чужая, а ведь я — родная дочь твоя…

Ты меня прости, я умоляю, отпусти мне душу на покой,

Дай понять, что я еще живая, и хотя б во сне побудь со мной.

Сны

И лишь во сне тебя я вспоминаю:

Мне снова снится наш давнишний дом,

Мне снится, что тебе грозит опасность…

О, если б я могла укрыть тебя крылом!

Но я не ангел, мама, это знаем обе –

Своим грехам цену сама уже плачу.

Прости меня, прости, какая б ни была я,

А я тебя по-прежнему люблю…