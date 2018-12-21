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Творчество

22.12.2018 — Разное | Кричевская жизнь  
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Творчество
Ангел-хранитель
Вечно милая и усталая, и с заботами на плечах,
Почему же так страдаешь ты, почему на лице печаль?
Отчего так резко, так грубо мы к тебе относимся подчас,
Забываем порой про спасибо и до слез доводим на глазах?
Вечным ярким пламенем над нами будет материнская любовь,
И согреть прощальным ее плачем даже вздох последний приготовь.
Ты ее в последнее мгновенье, как свое спасенье, призовешь,
Ангелом-хранителем небесным свою маму нежно назовешь.

* * *
Мама, мама, мама, и скучаю, и томлюсь я в яви, как в бреду,
Я к тебе протягиваю руки сквозь сердечный лед и жизни тьму.
Можно жить без денег и без крова, хуже нищей быть, грехов рабой…
Мама, меня совесть не отпустит, ты, хотя б во сне, побудь со мной.
Мама, мама, мама, и скучаю, и томлюсь я в яви, как в бреду,
Можно жить без денег и без крова, только без тебя не проживу.
Мама, мама, мама, я скучаю, столько лет не видела тебя,
Совесть душу раздерет когтями, как чужая стала дочь твоя.
Мама, мама, мама, я скучаю, столько лет не видела тебя,
И в дверях стою я, как чужая, а ведь я — родная дочь твоя…
Ты меня прости, я умоляю, отпусти мне душу на покой,
Дай понять, что я еще живая, и хотя б во сне побудь со мной.

Сны
И лишь во сне тебя я вспоминаю:
Мне снова снится наш давнишний дом,
Мне снится, что тебе грозит опасность…
О, если б я могла укрыть тебя крылом!
Но я не ангел, мама, это знаем обе –
Своим грехам цену сама уже плачу.
Прости меня, прости, какая б ни была я,
А я тебя по-прежнему люблю…

 
 
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Ангел-хранитель Вечно милая и усталая, и с заботами на плечах, Почему же так страдаешь ты, почему на лице печаль? Отчего
 
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