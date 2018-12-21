«Путь трудный, но преодолимый»



Как повысить производительность труда, чтобы увеличить заработную плату работникам? Об этом шел разговор на встрече председателя районного исполнительного комитета Дмитрия Бочкова с трудовым коллективом ОАО «Кричеврайагропромтехснаб», а позднее – с работниками молочнотоварной фермы в деревне Залесовичи.

На сегодняшний день предприятие испытывает трудности с выплатой заработной платы, доля которой в выручке составляет 49%. В соответствии с пос­тановлением Совета Министров Республики Беларусь, фонд заработной платы на сельхозпредприятиях, где есть задолженность по выплате заработной платы, формируется в размере не более 25% от выручки.

Основной источник доходов – производство продукции животноводства. За прошедший период нынешнего года ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» произведено 70% молока к соответствующему периоду прош­лого года. Единственный выход на данный момент – работа над увеличением производства и реализации молока и повышением его качества. А в летний пастбищный период, период самого большого молока, продукция хозяйством реализовывалась первым сортом. Специалисты ОАО «Бабушкина крынка», которые по инициативе председателя райисполкома были приглашены на это сельхозпредприятие, показали и доказали, что здесь можно получать молоко высшим и сортом экстра. Полтора месяца хозяйство производило высококачественную продукцию, а потом все вернулось на круги своя. Над причинами снижения качества производимой продукции и надо теперь работать. Специалис­ты подсчитали, что ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» из-за реализации молока первым, а не высшим и экстра, сортом по году недополучают более 150 тысяч рублей выручки.

Какие еще меры были предприняты районным исполнительным комитетом, чтобы поддержать это сельскохозяйственное предприятие? Прежде всего, в рамках досудебного финансового оздоровления на проведение сельскохозяйственных работ райисполком выделил ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» 61,7 тысячи рублей субсидий. Практическую и методическую помощь по всем направлениям деятельности оказывает рабочая группа райисполкома. Областным исполнительным комитетом принято решение о выделении техники хозяйствам, где трудное финансовое положение.

Теперь слово – за коллективом. «Есть костяк коллектива, с которым можно работать и получать должный результат», — считает глава района Дмитрий Бочков. Мнение руководителя сельхозпредприятия Петра Рыб­чинского – «Путь трудный, но ­преодолимый».

Татьяна Ивкина.

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