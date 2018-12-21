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На городской площади Сморгони установили деревянную скульптуру желтой свиньи (ФОТОФАКТ)
22.12.2018 — Разное | Светлы шлях
На городской площади Сморгони недалеко от главной городской ёлки установили деревянную скульптуру желтой свиньи.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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На городской площади Сморгони недалеко от главной городской ёлки установили деревянную скульптуру желтой свиньи.
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