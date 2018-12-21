ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

22.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
22 декабря в Сморгони прошел районный шоу-конкурс "Сход под Новый год", победу в котором одержала команда РУП "ЖКХ".
Шоу-конкурс "Сход под Новый год" стал в Сморгонском районе уже традиционным. В этом году в нем приняли участие команды 28 организаций нашего региона. 

Стартовав от гостиницы, новогодние персонажи прошли по центральной улице Сморгони. У главной городской ёлки команды в индивидуальной форме со сцены поздравили горожан и гостей Сморгони с наступающим Новым годом. Жюри необходимо было определить, какая же команда сделала это лучше других.

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

По итогам районного шоу-конкурса "Сход под Новый год" два третьих места заняли команды агрегатного завода и СШ №7. Два вторых места достались представителям яслей-сада №13 и Белковщинского Дома культуры. Победителем шоу-конкурса стала команда РУП "ЖКХ". Специальным призом райкома ОО "БРСМ" представители СШ №2 награждены как самая молодежная команда, принявшая участие в конкурсе. 

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"

Команда РУП "ЖКХ"

Больше фотографий с этого мероприятия вы найдете в нашей группе "ВКонтакте".

Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 декабря в Сморгони прошел районный шоу-конкурс "Сход под Новый год", победу в котором одержала команда РУП "ЖКХ".
 
Новости дня
Новости разные
 
Гостиницу «Беларусь» в Гродно продали. Смотрите, как она будет выглядеть после реконструкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика