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Команда РУП "ЖКХ" стала победительницей шоу-конкурса "Сход под Новый год"
22.12.2018 — Разное | Светлы шлях
22 декабря в Сморгони прошел районный шоу-конкурс "Сход под Новый год", победу в котором одержала команда РУП "ЖКХ".
Стартовав от гостиницы, новогодние персонажи прошли по центральной улице Сморгони. У главной городской ёлки команды в индивидуальной форме со сцены поздравили горожан и гостей Сморгони с наступающим Новым годом. Жюри необходимо было определить, какая же команда сделала это лучше других.
По итогам районного шоу-конкурса "Сход под Новый год" два третьих места заняли команды агрегатного завода и СШ №7. Два вторых места достались представителям яслей-сада №13 и Белковщинского Дома культуры. Победителем шоу-конкурса стала команда РУП "ЖКХ". Специальным призом райкома ОО "БРСМ" представители СШ №2 награждены как самая молодежная команда, принявшая участие в конкурсе.
Команда РУП "ЖКХ"
Больше фотографий с этого мероприятия вы найдете в нашей
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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22 декабря в Сморгони прошел районный шоу-конкурс "Сход под Новый год", победу в котором одержала команда РУП "ЖКХ".
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