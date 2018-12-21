22 декабря в Сморгони прошел районный шоу-конкурс "Сход под Новый год", победу в котором одержала команда РУП "ЖКХ".

Шоу-конкурс "Сход под Новый год" стал в Сморгонском районе уже традиционным. В этом году в нем приняли участие команды 28 организаций нашего региона.





Стартовав от гостиницы, новогодние персонажи прошли по центральной улице Сморгони. У главной городской ёлки команды в индивидуальной форме со сцены поздравили горожан и гостей Сморгони с наступающим Новым годом. Жюри необходимо было определить, какая же команда сделала это лучше других.





















































































































































По итогам районного шоу-конкурса "Сход под Новый год" два третьих места заняли команды агрегатного завода и СШ №7. Два вторых места достались представителям яслей-сада №13 и Белковщинского Дома культуры. Победителем шоу-конкурса стала команда РУП "ЖКХ". Специальным призом райкома ОО "БРСМ" представители СШ №2 награждены как самая молодежная команда, принявшая участие в конкурсе.





































Команда РУП "ЖКХ"





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Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.







