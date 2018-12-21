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Как владельцы участков будут платить за коммуникации

22.12.2018 19:25 — Разное | Партизан  
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Строительство водопроводных и канализационных сетей в районах индивидуальной жилой застройки будет производится как за счет средств организаций ЖКХ, так и за счет средств собственников жилья. Соответствующий указ № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)» подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как владельцы участков будут платить за коммуникации
Указом устанавливается, пишет  realty.tut.by, что строительство сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) будет осуществляться организациями водопроводно-канализационного или жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатирующими организациями) за счет собственных средств, в том числе привлеченных кредитных и заемных средств; собственниками объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений, расположенных в существующих районах индивидуальной жилой застройки) за счет собственных средств.

Возмещать затраты эксплуатирующих организаций на строительство сетей предлагается путем перечисления собственниками объектов недвижимости платы за присоединение к этим сетям поэтапно (с первоначальным взносом в размере 10% стоимости строительства) либо единовременно.

При присоединении новых потребителей к сетям, построенным полностью или частично за счет средств собственников объектов недвижимости, их затраты тоже будут возмещаться.

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Порядок возмещения затрат за присоединение к сетям, построенным как эксплуатирующими организациями, так и собственниками объектов недвижимости, будет определен Советом министров Республики Беларусь, говорится в указе.


 
 
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Строительство водопроводных и канализационных сетей в районах индивидуальной жилой застройки будет производится как за счет средств организаций ЖКХ, так и за...
 
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