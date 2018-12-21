|
Как владельцы участков будут платить за коммуникации
Строительство водопроводных и канализационных сетей в районах индивидуальной жилой застройки будет производится как за счет средств организаций ЖКХ, так и за счет средств собственников жилья. Соответствующий указ № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)» подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указом устанавливается, пишет
Возмещать затраты эксплуатирующих организаций на строительство сетей предлагается путем перечисления собственниками объектов недвижимости платы за присоединение к этим сетям поэтапно (с первоначальным взносом в размере 10% стоимости строительства) либо единовременно.
При присоединении новых потребителей к сетям, построенным полностью или частично за счет средств собственников объектов недвижимости, их затраты тоже будут возмещаться.
Компенсация стоимости инженерных сетей: кто и за что платит? Разъяснение от Минстройархитектуры
Порядок возмещения затрат за присоединение к сетям, построенным как эксплуатирующими организациями, так и собственниками объектов недвижимости, будет определен Советом министров Республики Беларусь, говорится в указе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство водопроводных и канализационных сетей в районах индивидуальной жилой застройки будет производится как за счет средств организаций ЖКХ, так и за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)