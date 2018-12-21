Как владельцы участков будут платить за коммуникации

realty.tut.by , что строительство сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) будет осуществляться организациями водопроводно-канализационного или жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатирующими организациями) за счет собственных средств, в том числе привлеченных кредитных и заемных средств; собственниками объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений, расположенных в существующих районах индивидуальной жилой застройки) за счет собственных средств. Указом устанавливается, пишет, что строительство сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) будет осуществляться организациями водопроводно-канализационного или жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатирующими организациями) за счет собственных средств, в том числе привлеченных кредитных и заемных средств; собственниками объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений, расположенных в существующих районах индивидуальной жилой застройки) за счет собственных средств.





Возмещать затраты эксплуатирующих организаций на строительство сетей предлагается путем перечисления собственниками объектов недвижимости платы за присоединение к этим сетям поэтапно (с первоначальным взносом в размере 10% стоимости строительства) либо единовременно.





При присоединении новых потребителей к сетям, построенным полностью или частично за счет средств собственников объектов недвижимости, их затраты тоже будут возмещаться.





Компенсация стоимости инженерных сетей: кто и за что платит? Разъяснение от Минстройархитектуры





Порядок возмещения затрат за присоединение к сетям, построенным как эксплуатирующими организациями, так и собственниками объектов недвижимости, будет определен Советом министров Республики Беларусь, говорится в указе.



