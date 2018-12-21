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За финальную часть EURO'2020 сборная Беларуси получит от УЕФА 9,25 млн евро

22.12.2018 18:49 — Разное | Партизан  
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В случае выхода в финальную часть чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси получит от УЕФА как минимум 9,25 млн евро. Такая сумма прописана в качестве призовых для каждого из 24 участников турнира.



Общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионате Европы 2020 года составит 371 млн евро, пишет Прессбол. Она возросла на 23 процента. На предыдущем турнире, финальная часть которого прошла во Франции в 2016 году, сумма составляла 301 млн евро. 


Во время группового этапа команды будут дополнительно получать за победу по 1,5 млн евро, за ничью — 750 тысяч. За выход в 1/8 финала турнира сборные получат по 2 млн, в 1/4 финала — по 3,25 млн, за выход в полуфинал — по 5 млн. Победитель турнира получит 10 млн, финалист — 7 млн. Таким образом, победитель EURO'2020 в случае трех побед на групповом этапе в сумме может заработать 34 млн евро, — сообщает "Чемпионат" со ссылкой на официальный сайт УЕФА. 


 
 
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В случае выхода в финальную часть чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси получит от УЕФА как минимум 9,25 млн евро. Такая сумма прописана в качестве призовых для...
 
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