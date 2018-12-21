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Почти без шансов: девять горняков заблокировало в горящей шахте Соликамска

22.12.2018 18:33 — Разное | Партизан  
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Как сообщается на сайте компании "Уралкалий", задымление произошло в четвертом стволе рудника "Соликамск-3".

Девять горняков оказались заблокированными под землей в результате пожара на Соликамском калийном руднике, с ними не удается установить связь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб на месте происшествия.


"С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда", - говорится в материале пресс-службы.

По данным информированного источника "Интерфакса", работы выполняет ФГУП "УС-30" (Башкирия). В момент инцидента под землей находились 17 человек, 8 выведены на поверхность, среди них пострадавших нет.

Начальник управления подрядной организации Андрей Максимов уточнил, что в шахте заблокированы рабочие из Башкирии и других российских регионов. Они посменно выполняли работы по подготовке к бетонированию очередной заходки ствола.

Заблокированные шахтеры оснащены кислородными баллонами, которых хватает на час полностью автономного дыхания. "В теории может хватить на более длительный срок при разумном потреблении", - сообщили в оперативном штабе.

Между тем Максимов назвал невысокими шансы спасти горняков. По его словам, время, позволяющее им находиться в шахте без воздуха с использованием средств индивидуальной самозащиты, "к сожалению, закончилось".

По данным ТАСС, спасателей отделяет от горняков расстояние приблизительно в 10 метров, но в шахте высокая температура и сильное задымление.

В службе технического надзора Пермского края высказывали предположение, что причиной возгорания стала вспышка метана, "которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте".

В технадзоре пояснили, что при взрыве метанопылевоздушной смеси в горных выработках формируется воздушная ударная волна и в девять раз возрастает атмосферное давление.

"При распространении взрывной волны по выработке появлению фронта пламени обычно предшествует волна сжатого воздуха. Встретив на своем пути скопление взрывоопасной газовой смеси, она сжимает ее, а подошедшее пламя воспламеняет", - сказал сотрудник службы.


Версию о вспышке метана опровергли также в МЧС и в "Уралкалии". "Это не метан. Задымление связано со строительными работами", - сказал представитель компании.

В Соликамск прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников. На месте также находятся сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора, следственно-оперативная группа, бригада психологов МЧС России, врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санитарной авиации Пермской краевой службы спасения, бригады скорой помощи.


В октябре 2017 года пожар произошел на руднике "Уралкалия" СКРУ-1 (Соликамское калийное рудоуправление - 1). Тогда из шахты были эвакуированы все рабочие - почти 300 человек, никто не пострадал.


 
 
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Как сообщается на сайте компании "Уралкалий", задымление произошло в четвертом стволе рудника "Соликамск-3".
 
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