Фоторепортаж
Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.
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Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Костюковичах
22.12.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны
Фоторепортаж
Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фоторепортаж Будет дополнено видеосюжетом. Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.
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