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Завтра в Детском парке – праздник
23.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Завтра ворота в Детский парк откроются – там пройдут спортивные состязания, эстафеты и различные конкурсы.
А еще маленьких посетителей ждет театрализованное представление «В снежном царстве, в морозном государстве».
Начало в 10.00
Куда еще в Горках можно сводить детей или сходить самому на новогодние праздники, смотрите
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Завтра ворота в Детский парк откроются – там пройдут спортивные состязания, эстафеты и различные конкурсы. А еще маленьких посетителей ждет театрализованное...
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