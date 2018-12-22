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Завтра в Детском парке – праздник

23.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Завтра ворота в Детский парк откроются – там пройдут спортивные состязания,  эстафеты и различные конкурсы.

А еще маленьких посетителей ждет театрализованное представление «В снежном царстве, в морозном государстве».

Начало в 10.00

 

Куда еще в Горках  можно сводить детей или сходить самому  на новогодние праздники, смотрите ЗДЕСЬ.

 


 
 
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  Завтра ворота в Детский парк откроются – там пройдут спортивные состязания,  эстафеты и различные конкурсы. А еще маленьких посетителей ждет театрализованное...
 
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