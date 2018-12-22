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Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты
23.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Выпускники горецкой
Несколько месяцев студенты, по словам куратора школы Светланы Шутовой, изучали технологию запуска собственного дела, проверяли бизнес-гипотезы и посещали
Таким образом, горецкие стартаперы прошли внушительную подготовку, прежде чем выступить со своими трехминутными презентациями.
Что за стартап-школа такая?
Школу создал
Нынешние участники школы, согласно информации на ее сайте, проходили обучение еще и в форме митапов. Это такие встречи со специалистами в неформальной обстановке.
Получилось ли у молодых людей предложить потенциальному инвестору идею, от которой он не смог бы отказаться? Это и предстояло выяснить на заключительном занятии школы. Доказывать состоятельность своего проекта нужно было действующим предпринимателям и специалистам.
Кто оценивал выступления?
● Вячеслав Абросимов, директор по науке компании ООО НТЦ
● Владимир Елисеев, генеральный директор «РобоПРОБ»
● Дмитрий Рябцев, директор Центра поддержки предпринимателей (Горки)
● Андрей Тимаев, директор ООО «Технопарк Горки»
● Виктор Васильев, зав. кафедрой агробизнеса
● Вячеслав Матюк, зам. декана факультета бизнеса и права
Какие были стартапы?
АвтоFood – проект Юлии Романовской и ее команды (Анастасия Плотникова, Виталина Скрунда, Диана Матюхова). Задумка в том, чтобы доставлять для студентов по корпусам комплексные обеды с помощью автолавки.
Кипроко – платформа в интернете, где люди смогут обмениваться между собой самыми разными услугами. Команда проекта – Анна Арабей, Кирилл Халецкий, Екатерина Миндубаева, Анастасия Емельяненко.
Top Basket и Удобный маршрут – два проекта от одной команды в составе Славены Коноваловой и Станислава Горелова. Первый представляет собой магазин по продаже специализированной спортивной обуви – стартаперы планируют покупать кроссовки в Китае и продавать в Беларуси подороже. «Удобный маршрут» – приложение, с помощью которого можно выбирать оптимальный способ добраться из одной точки в другую.
Эксперты указали на общую для всех презентаций ошибку – абсолютное невнимание к рентабельной стороне проектов. Никто из горецких стартаперов не предложил на рассмотрение четкий бизнес-план, с экономическими расчетами и путями поиска инвесторов. Выступлениям участников школы не хватало реальных цифр и фактов, которые подкрепляли бы их заявления. Среди других недоработок было названо также «практически полное пренебрежение конкурентами».
Вместе с тем эксперты похвалили предложенные концепции за актуальность и посоветовали участникам не останавливаться на полпути.
Места в итоге распределились так: лучшим был признан проект «Кипроко», на втором месте – идея с автолавкой, на третьем – Top Basket.
Сергей Владимиров
Фото Михаила Левцова
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Выпускники горецкой стартап-школы представили в БГСХА свои проекты – всего их набралось четыре. Несколько месяцев студенты, по словам куратора школы Светланы...
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