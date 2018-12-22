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Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

23.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Выпускники горецкой стартап-школы представили в БГСХА свои проекты – всего их набралось четыре.

Несколько месяцев студенты, по словам куратора школы Светланы Шутовой,  изучали технологию запуска собственного дела, проверяли бизнес-гипотезы и посещали мастер-классы. На 9,5-недельном интенсивном курсе с ними  работали опытные эксперты в инвестиционном предпринимательстве.

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Таким образом, горецкие стартаперы прошли внушительную подготовку, прежде чем выступить со своими трехминутными презентациями.

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Что за стартап-школа такая?

Школу создал технопарк «Горки» на базе академии в мае этого года. Цель заведения, как объяснил  директор технопарка Андрей Тимаев,  помочь реализации перспективных бизнес-проектов. Горецкая стартап-школа обещает своим ученикам  новые знания, ценный опыт и интересные знакомства.

Нынешние участники школы, согласно информации на ее сайте,  проходили обучение еще и в форме митапов. Это такие встречи со специалистами в неформальной обстановке.

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Получилось ли у молодых людей предложить потенциальному инвестору идею, от которой он не смог бы отказаться?  Это и предстояло выяснить на заключительном занятии школы. Доказывать состоятельность своего проекта нужно было действующим предпринимателям и специалистам.

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Кто оценивал выступления?

Вячеслав Абросимов, директор по науке компании ООО НТЦ «РобоПРОБ» (резидент кластера инновационного центра Сколково)

Владимир Елисеев, генеральный директор «РобоПРОБ»

Дмитрий Рябцев, директор Центра поддержки предпринимателей (Горки)

Андрей Тимаев, директор ООО «Технопарк Горки»

Виктор Васильев, зав. кафедрой агробизнеса

Вячеслав Матюк, зам. декана факультета бизнеса и права

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Какие были стартапы?

АвтоFood – проект Юлии Романовской и ее команды (Анастасия Плотникова, Виталина Скрунда, Диана Матюхова). Задумка в том, чтобы доставлять для студентов по корпусам комплексные обеды с помощью автолавки.

Кипроко – платформа в интернете, где люди смогут обмениваться между собой самыми разными услугами. Команда проекта – Анна Арабей, Кирилл Халецкий, Екатерина Миндубаева, Анастасия Емельяненко.

Top Basket и Удобный маршрут – два проекта от одной команды в составе Славены Коноваловой и Станислава Горелова. Первый представляет собой магазин по продаже специализированной спортивной обуви – стартаперы планируют покупать кроссовки в Китае и продавать в Беларуси подороже. «Удобный маршрут» – приложение, с помощью которого можно выбирать оптимальный способ добраться из одной точки в другую.

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Эксперты указали на общую для всех презентаций ошибку – абсолютное невнимание к  рентабельной стороне проектов. Никто из горецких стартаперов не предложил на рассмотрение четкий бизнес-план, с экономическими расчетами и путями поиска инвесторов. Выступлениям участников школы не хватало реальных цифр и фактов, которые подкрепляли бы их заявления. Среди других недоработок было названо также «практически полное пренебрежение конкурентами».

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Вместе с тем эксперты похвалили предложенные концепции за актуальность и посоветовали участникам не останавливаться на полпути.

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Места в итоге распределились так: лучшим был признан проект «Кипроко», на втором месте – идея с автолавкой, на третьем – Top Basket.

 

Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

 

Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова

 

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Теги: знакомства
 
 
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  Выпускники горецкой стартап-школы представили в БГСХА свои проекты – всего их набралось четыре. Несколько месяцев студенты, по словам куратора школы Светланы...
 
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