Накормить студентов и продать кроссовки. Участники горецкой стартап-школы представили свои проекты

Выпускники горецкой стартап-школы представили в БГСХА свои проекты – всего их набралось четыре.

Несколько месяцев студенты, по словам куратора школы Светланы Шутовой, изучали технологию запуска собственного дела, проверяли бизнес-гипотезы и посещали мастер-классы . На 9,5-недельном интенсивном курсе с ними работали опытные эксперты в инвестиционном предпринимательстве.





Таким образом, горецкие стартаперы прошли внушительную подготовку, прежде чем выступить со своими трехминутными презентациями.





Что за стартап-школа такая?

Школу создал технопарк «Горки» на базе академии в мае этого года. Цель заведения, как объяснил директор технопарка Андрей Тимаев, помочь реализации перспективных бизнес-проектов. Горецкая стартап-школа обещает своим ученикам новые знания, ценный опыт и интересные знакомства.

Нынешние участники школы, согласно информации на ее сайте, проходили обучение еще и в форме митапов. Это такие встречи со специалистами в неформальной обстановке.





Получилось ли у молодых людей предложить потенциальному инвестору идею, от которой он не смог бы отказаться? Это и предстояло выяснить на заключительном занятии школы. Доказывать состоятельность своего проекта нужно было действующим предпринимателям и специалистам.





Кто оценивал выступления?

● Вячеслав Абросимов, директор по науке компании ООО НТЦ «РобоПРОБ» (резидент кластера инновационного центра Сколково)

● Владимир Елисеев, генеральный директор «РобоПРОБ»

● Дмитрий Рябцев, директор Центра поддержки предпринимателей (Горки)

● Андрей Тимаев, директор ООО «Технопарк Горки»

● Виктор Васильев, зав. кафедрой агробизнеса

● Вячеслав Матюк, зам. декана факультета бизнеса и права





Какие были стартапы?

АвтоFood – проект Юлии Романовской и ее команды (Анастасия Плотникова, Виталина Скрунда, Диана Матюхова). Задумка в том, чтобы доставлять для студентов по корпусам комплексные обеды с помощью автолавки.

Кипроко – платформа в интернете, где люди смогут обмениваться между собой самыми разными услугами. Команда проекта – Анна Арабей, Кирилл Халецкий, Екатерина Миндубаева, Анастасия Емельяненко.

Top Basket и Удобный маршрут – два проекта от одной команды в составе Славены Коноваловой и Станислава Горелова. Первый представляет собой магазин по продаже специализированной спортивной обуви – стартаперы планируют покупать кроссовки в Китае и продавать в Беларуси подороже. «Удобный маршрут» – приложение, с помощью которого можно выбирать оптимальный способ добраться из одной точки в другую.









Эксперты указали на общую для всех презентаций ошибку – абсолютное невнимание к рентабельной стороне проектов. Никто из горецких стартаперов не предложил на рассмотрение четкий бизнес-план, с экономическими расчетами и путями поиска инвесторов. Выступлениям участников школы не хватало реальных цифр и фактов, которые подкрепляли бы их заявления. Среди других недоработок было названо также «практически полное пренебрежение конкурентами».









Вместе с тем эксперты похвалили предложенные концепции за актуальность и посоветовали участникам не останавливаться на полпути.





Места в итоге распределились так: лучшим был признан проект «Кипроко», на втором месте – идея с автолавкой, на третьем – Top Basket.





Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова

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