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Случчане заняли призовые места на детском турнире по художественной гимнастике Baby Cup
23.12.2018 — Разное | Слуцк Город
22 декабря в столичном Дворце спорта прошёл юбилейный, 20-й, международный детский турнир по художественной гимнастике «Baby Cup». В нынешнем году в турнире приняли участие 360 юных граций.
Участницы «Baby Cup» традиционно выступали в четырёх возрастных категориях: «Немаўляткі» (2013 год рождения и младше), «Расточкі» (2012), «Зорачкі» (2010-2011) и «Надзеі» (2009).
В группе «Немаўляткі» 11 девочек из Слуцка с номером «Апельсиновая страна» под руководством тренера Степанович Натальи заняли первое место. Кроме этого, в группе «Зорачкі» 20 случчанок заняли второе место с номером «Удивительный остров».
Тренеры Слуцкой СДЮШОР по художественной гимнастике: Степанович Наталья Евгеньевна, Караневская Елена Анатольевна, Ковалевская Светлана Борисовна.
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22 декабря в столичном Дворце спорта прошёл юбилейный, 20-й, международный детский турнир по художественной гимнастике «Baby Cup». В нынешнем году в турнире приняли...
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