23 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Япония - День рождения императора Акихито.

ПРИМЕТЫ:

Мина - целительница очных болезней (бесноватых, слепых, глухих).

РОДИЛИСЬ:

1777 АЛЕКСАНДР I «Благословенный», российский император. Его неожиданная смерть в Таганроге 1 декабря 1825 года полна тайн. Многие считали, что он переоделся в крестьянскую одежду и пошёл по Руси, а в гробу лежал похожий солдат. Была также версия о вмешательстве инопланетян.

1799 Карл Павлович БРЮЛЛОВ, российский художник. Картина «Последний день Помпеи» (с 1827 по 1833 годы) стала триумфом художника.

1858 Владимир Иванович НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО, российский театральный деятель.

1805 Джозеф СМИТ, американский пророк, основатель религиозной секты мормонов («святых последнего дня»). В возрасте 14 лет ему, якобы, явился ангел, который возвестил о существовании спрятанных текстов с «откровениями». Смит имел 50 жён, хотя признавал только первую - Эмму, которая родила ему девятерых детей.

1931 Лев Константинович ДУРОВ, российский актёр. В детстве играл в театре Репейника, Тучку, Огурца... Умер в 2015 году.

1934 Наталия Николаевна ФАТЕЕВА, российская актриса. Была замужем за режиссёром Владимиром БАСОВЫМ и космонавтом Борисом ЕГОРОВЫМ.

1943 СИЛЬВИЯ (Рената ЗОММЕРЛАТ), королева Швеции, супруга короля КАРЛА XVI ГУСТАВА. Её отец - немец, мать - бразильянка, а она сама - любимица шведов. Свободно говорит на 6-ти языках.

1936 Юлий Черсанович КИМ, российский поэт, бард.

1959 Олег Александрович АКУЛИЧ, белорусский актёр. Родился в Сибири.

1968 Инга Петровна ОБОЛДИНА (урожд. ГУДИМОВА), российская актриса.

1981 Анастасия Васильевна МАКЕЕВА, российская актриса и телеведущая.

СОБЫТИЯ:

1888 Знаменитый голландский художник Винсент ВАН ГОГ из-за ссоры с художником Полем ГОГЕНОМ отрезал себе левое ухо. Отрезанное ухо он принёс в публичный дом и вручил девице Рашель со словами: «Береги это как зеницу ока».

1918 В Минске было основано Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

1921 В США под видом беженца из Италии прибыл будущий босс американской мафии Карло ГАМБИНО, который стал прообразом главного героя фильма «Крёстный отец».

1947 Американские учёные Уильям ШОКЛИ, Уолтер БРАТТЕЙН и Джон БАРДИН из Bell Laboratories создали транзистор. На следующий год они объявили о своем открытии, а в 1956 году были удостоены за него Нобелевской премии.

1953 Был вынесен и приведён в исполнение смертный приговор наркому внутренних дел СССР Лаврентию БЕРИЯ и его заместителям.

1972 16 выживших после крушения в Андах самолёта рейса 571 компании Air Force были спасены спустя 73 дня. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров.

1983 В Ленинграде была образована группа «Браво». Вокалисткой стала Жанна АГУЗАРОВА.

1992 В Англии разразился скандал в связи с тем, что газета «Сан» заранее опубликовала рождественскую речь королевы.

2013 Умер Михаил КАЛАШНИКОВ, российский конструктор стрелкового оружия. Автомат Калашникова - самое распространённое оружие в мире. АК изображён на гербе и флаге Мозамбика и гербе Зимбабве.