ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»

23.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Тридцать девять зимних красавиц от крупнейших предприятий и организаций города в одночасье засверкали в парке имени Жилибера.
 
Гостей, пришедших на открытие праздничного арт-объекта, у «Новогодних ворот» встречала Зимушка-Зима. Морозная прелестница поспешила пригласить горожан стать свидетелями еще одного волшебного события в истории уже почти новогоднего Гродно. К слову, в этом году гродненцы, можно сказать, «купаются» в праздничной атмосфере. В традиционном шествии Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие около пяти сотен костюмированных персонажей, а церемонию зажжения главной елки посетили более десяти тысяч человек. Вот и «MagicLand» стал объектом недюжинного интереса.
 
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
 
 Сегодня мы поставили завершающую точку в процессе украшения и подготовки города к Новому году, – рассказал председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров. – Хочется поблагодарить руководство и работников тех предприятий и организаций Гродно, которые откликнулись на предложение поучаствовать в открытии аллеи сказочных елок. Сегодня в парке Жилибера – любимом месте отдыха наших горожан – мы видим несколько десятков оригинальных праздничных красавиц. Думаю, каждому будет интересно заглянуть сюда, полюбоваться креативными новогодними композициями.
 
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
 
Для гостей «MagicLand» организаторы провели сказочную экскурсию по арт-елкам аллеи. Предприятия и организации Ленинского и Октябрьского районов Гродно подготовились ответсвенно – для горожан и пели, и плясали, и на баяне играли. Не обошлось без праздничных подарков и угощений. Гродненская табачная фабрика «Неман» согревала японским травяным чаем, заваренным в лучших традициях страны Восходящего Солнца, Гроднохлебпром чествовал новогодними расписными пряниками, а Гродненский мясокомбинат встречал медовухой.
 
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
 
Да и на самих сверкающих деревьях креатива было более чем. Гродненский стеклозавод сделал вечнозеленую красавицу из бутылок, Гродненская типография – из бумаги. Гродненское унитарное предприятие «Фармация» соорудила целую аптеку «на иголках», а РУП «Гродноэнерго» запустило настоящую мини-электростанцию. Фотозону со снеговиком и символом наступающего года в придачу соорудило открытое акционерное общество «Белтапаз», а Автобусный парк г. Гродно не поскупился на юмор, напомнив, что «зайцам все-таки место под елкой».
 
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
 
Презентацией удивительных новогодних композиций вечер не закончился – на площади Ленина гостей ожидало продолжение праздничной программы. Кстати, среди оригинальных зимних красавиц, раскинувшихся по сказочной аллее «MagicLand», редакция газеты «Гродзенская праўда» совместно с отделом культуры Гродненского горисполкома проведет фотоконкурс на «Лучшую АРТ-елку». Проголосовать за понравившуюся композицию можно будет на сайте http://grodnonews.by с 23 по 30 декабря. А победителям конкурса вручат ценный приз прямо на главной сцене города в самую волшебную ночь наступающего Нового года.
 
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тридцать девять зимних красавиц от крупнейших предприятий и организаций города в одночасье засверкали в парке имени Жилибера.
 
Новости дня
Новости разные
 
23 декабря. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.12.2018
Новости Волковыска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика