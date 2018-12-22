В Гродно открылся парк волшебных огней и аллея сказочных елок «MagicLand»

Тридцать девять зимних красавиц от крупнейших предприятий и организаций города в одночасье засверкали в парке имени Жилибера.

Гостей, пришедших на открытие праздничного арт-объекта, у «Новогодних ворот» встречала Зимушка-Зима. Морозная прелестница поспешила пригласить горожан стать свидетелями еще одного волшебного события в истории уже почти новогоднего Гродно . К слову, в этом году гродненцы, можно сказать, «купаются» в праздничной атмосфере. В традиционном шествии Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие около пяти сотен костюмированных персонажей, а церемонию зажжения главной елки посетили более десяти тысяч человек. Вот и «MagicLand» стал объектом недюжинного интереса.









– Сегодня мы поставили завершающую точку в процессе украшения и подготовки города к Новому году, – рассказал председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров. – Хочется поблагодарить руководство и работников тех предприятий и организаций Гродно, которые откликнулись на предложение поучаствовать в открытии аллеи сказочных елок. Сегодня в парке Жилибера – любимом месте отдыха наших горожан – мы видим несколько десятков оригинальных праздничных красавиц. Думаю, каждому будет интересно заглянуть сюда, полюбоваться креативными новогодними композициями.

















Для гостей «MagicLand» организаторы провели сказочную экскурсию по арт-елкам аллеи. Предприятия и организации Ленинского и Октябрьского районов Гродно подготовились ответсвенно – для горожан и пели, и плясали, и на баяне играли. Не обошлось без праздничных подарков и угощений. Гродненская табачная фабрика «Неман» согревала японским травяным чаем, заваренным в лучших традициях страны Восходящего Солнца, Гроднохлебпром чествовал новогодними расписными пряниками, а Гродненский мясокомбинат встречал медовухой.













Да и на самих сверкающих деревьях креатива было более чем. Гродненский стеклозавод сделал вечнозеленую красавицу из бутылок, Гродненская типография – из бумаги. Гродненское унитарное предприятие «Фармация» соорудила целую аптеку «на иголках», а РУП «Гродноэнерго» запустило настоящую мини-электростанцию. Фотозону со снеговиком и символом наступающего года в придачу соорудило открытое акционерное общество «Белтапаз», а Автобусный парк г. Гродно не поскупился на юмор, напомнив, что «зайцам все-таки место под елкой».

















Презентацией удивительных новогодних композиций вечер не закончился – на площади Ленина гостей ожидало продолжение праздничной программы. Кстати, среди оригинальных зимних красавиц, раскинувшихся по сказочной аллее «MagicLand», редакция газеты «Гродзенская праўда» совместно с отделом культуры Гродненского горисполкома проведет фотоконкурс на «Лучшую АРТ-елку». Проголосовать за понравившуюся композицию можно будет на сайте http://grodnonews.by с 23 по 30 декабря. А победителям конкурса вручат ценный приз прямо на главной сцене города в самую волшебную ночь наступающего Нового года.















